Logo

Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

Извор:

Новости.рс

28.09.2025

21:15

Коментари:

0
Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници
Фото: Танјуг

Четири дјевојчице, три узраста 14 и једна 13 година, повријеђене су вечерас на пјешачком прелазу у центру Лознице, у Пашићевој улици.

Док су прелазиле улицу на њих је налетио аутомобил.

Дјевојчице су одмах збринуте у овдашњем здравственом центру.

Према првим информацијама, двије дјевојчице су задобиле лакше, а двије тешке повреде.

Ниједна није животно угрожена, а у току је детаљна дијагностика, како би се установило потпуно стање.

Возач је алкотестиран и није био под дејством алкохола.

(новости)

Подијели:

Тагови:

Loznica

pješački prelaz

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра славимо три велика светитеља, вјерује се да ће нам ово преокренути живот

Друштво

Сутра славимо три велика светитеља, вјерује се да ће нам ово преокренути живот

1 ч

0
Јелена Тривић пристала да не буде предсједница

Република Српска

Јелена Тривић пристала да не буде предсједница

1 ч

5
Завршени радови на брзој цести код Градишке

Економија

Готови радови на цести која повезује Бањалуку с ауто-путем Загреб - Београд

1 ч

1
Како ограничити унос калорија без много труда? Овај трик вам може помоћи

Савјети

Како ограничити унос калорија без много труда? Овај трик вам може помоћи

1 ч

0

Више из рубрике

Удес код Шешлија

Хроника

Тежи удес у Српској: Возило избјегавало пса, у једном ауту била трудница

3 ч

1
Тешка несрећа у Сарајеву

Хроника

Аутом се закуцао у стуб у бх. граду, возило готово преполовљено

3 ч

0
Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

Хроника

Ватрогасци пронашли тијело жене у стану који је изгорио: Цигарета изазвала пожар?

3 ч

0
Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи

Хроника

Црногорска министарка тешко повријеђена у саобраћајној несрећи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој

22

04

Црвена Звезда - Раднички 1923: Вратио се Стојковић, с њим и лудница

21

46

Четири хороскопска знака која не дају лако своје повјерење, морате га заслужити

21

45

Црвена Звезда - Раднички 1923: Потпуни хаос на утакмици

21

33

Глава да пукне: Колико су наполитанке коштале 2022. а колико сад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner