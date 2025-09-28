Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

Извор:
Новости.рс
28.09.2025
21:15
Четири дјевојчице, три узраста 14 и једна 13 година, повријеђене су вечерас на пјешачком прелазу у центру Лознице, у Пашићевој улици.
Док су прелазиле улицу на њих је налетио аутомобил.
Дјевојчице су одмах збринуте у овдашњем здравственом центру.
Према првим информацијама, двије дјевојчице су задобиле лакше, а двије тешке повреде.
Ниједна није животно угрожена, а у току је детаљна дијагностика, како би се установило потпуно стање.
Возач је алкотестиран и није био под дејством алкохола.
