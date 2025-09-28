Сутра славимо три велика светитеља, вјерује се да ће нам ово преокренути живот

Извор:
Телеграф
28.09.2025
21:11
Коментари:0
Српска православна црква 29. септембра обиљежава сјећање на три велика светитеља: преподобног Доротеја, Светог Кипријана и Свету великомученицу Јефимију.
Преподобни Доротеј и његови завјети
Доротеј је пореклом из Тиваиде и живот је провео у пустињи близу Александрије. По предању, више од шест деценија подвизавао се у једној пећини, водећи изузетно строг и скроман живот. Дан проводио у раду – сакупљао је камење и зидао келије за пустињаке који нису могли сами себи да обезбједе кров над главом. Храну је узимао оскудно: суви хљеб, мало зелени и воде.Никада није одмарао као остали људи – ноћи је проводио плетући корпе од прућа и тако зарађивао за свој хљеб. Вјерници вјерују да је кроз такву скромност и служење другима стекао велику духовну снагу и милост Божију. Његова учења и данас се цитирају, нарочито она која говоре о посту и о милосрђу.
Република Српска
Јелена Тривић пристала да не буде предсједница
Учења и поруке вјерницима
Народно предање и црквено сјећање преносе његове ријечи:
"Пост се никада не смије нарушавати сриједом и петком, јер је то завјет Цркве. Ако се пост некада и прекрши, човјек треба искрено да се покаје и да више не понавља грешку.
Добро дјело не треба ускратити никоме ко га тражи. Како Господ никада не ускраћује човјеку оно што му је потребно, тако ни човјек не смије затворити срце пред сиромахом. Посебно се вјерује да ако у животу макар једном одбијете руку која тражи помоћ, немилост може притискати душу док се не покајете и не омекшате срцем."
Обичаји и вјеровања
Вјерници овај дан обиљежавају постом и молитвом. У народној традицији важи вјеровање да је посебно важно тога дана учинити макар једно добро дјело – помоћи сиромашном, нахранити гладног или удијелити милостињу. Сматра се да се тако "скида терет са срца" и да милосрђе доноси благослов у кућу.
Они који се придржавају ових обичаја вјерују да им се кроз годину враћа добро, као и да дом остаје заштићен од несрећа и болести.
(телеграф)
Економија
1 ч1
Савјети
1 ч0
Друштво
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
19
22
04
21
46
21
45
21
33
Тренутно на програму