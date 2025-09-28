Logo

Ана Севић проговорила о жељи Саше Поповића коју му није испунила

28.09.2025

20:10

Ана Севић проговорила о жељи Саше Поповића коју му није испунила

Ана Севић прославила се као пјевачица у Звездама Гранда након чега је упловила и у водитељске воде, а многи се и даље питају да ли планира да се врати на пјевачку сцену о чему је говорила у емисији "Гранд специјал".

"Зависи од тренутка. Одавно сам се повукла са ове пјевачке сцене и на крају сам много дуже водитељ него што сам пјевала, али музика је моја љубав и заиста то ће заувијек тако остати, али ситуација је таква да желим да се максимално посветим својој дјеци", искрена је водитељка.

И док се многе пјевачице врате јавном послу убрзо након порода, Ана не жели да запоставља своје породичне обавезе које су јој и даље приоритет у животу.

"Ја сам ту дебату стално водила и са Сашом Поповићем, он је стално говорио. Ја тебе не разумијем, све услове имаш, савршено изгледаш и пјеваш, а ти нећеш. Ситуација је таква, можда ће се промијенити, никад се не зна, али заиста радим онако како осјећам и како мислим да треба. Дјеца су мала и хоћу да будем максимално ту за њих троје", објашњава Севићева.

На питање да ли би снимила дует с Дарком Лазићем, Ана одговара:

"Размишљали смо о томе и није прошао дан да ме Саша није подстицао да ми нађемо пјесму. Ништа није искључено, негдје сам то Салету остала дужна и десиће се ако нађемо пјесму. Ми смо другачији профил пјевача, али ако нађемо неку средину да пливамо обоје, што да не", тврди водитељка.

