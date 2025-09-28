Шокантан видео: Српска ријалити звијезда се пијана ваљала по путу

Извор:
Бивша учесница ријалитија "Елита 8", Катарина Самарџић, познатија као Кети, поново је доспјела у центар пажње, и то због шокантних снимака који су се појавили у јавности.
Наиме, домаћи медији су дошли у посјед видео-записа насталих испред једног београдског клуба, на којима се види Кети у видно алкохолисаном стању.
Након што је напустила локал, бивша ријалити учесница се тетурала, а затим завршила на улици гдје се, на запрепашћење пролазника, ваљала док су аутомобили несметано пролазили.
Како сазнају домаћи медији, Кети је вече провела на прослави рођендана Ене Чолић заједно са њеним дечком Јованом Пејићем Пејом и друштвом.
Након што се склонила са улице, у видно лошем стању пала је на травњак и легла, што је шокирало пролазнике.
Забринути грађани одмах су позвали Хитну помоћ како би Катарини Самарџић била указана медицинска помоћ.
Помоћ јој је убрзо указана, а кола хитне помоћи одвезла ју је, како би јој се даље помогло и обавила детаљна дијагностика.
