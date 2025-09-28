Logo

Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

28.09.2025

11:35

Пјевачица Вики Миљковић, која је блиска пријатељица са Халидом Бешлићем открила је детаље његовог здравственог стања.

Вики Миљковић је у емисији “Пинкове звезде” открила да је у контакту с колегом Халидом Бешлићем, који се посљедњих недјеља суочава са здравственим проблемима.

Халид Бешлић је тренутно на Одјељењу онкологије Клиничког центра Универзитета у Сарајеву, а Вики је истакла да његово стање иде набоље.

Полиција ФБиХ

Хроника

Трагедија код Босанског Петровца, у удесу погинуо тинејџер

"Сви ме питају како је Халид. Он је мој велики пријатељ и овом приликом га поздрављам. Чујемо с, он се опоравља и добро је", рекла је Вики током емисије, што је публика поздравила овацијама.

Менаџер је недавно открио да Халид Бешлић ускоро излази из болнице.

"Иде на боље, он има пуно наде, имамо и ми, тако да доктори планирају да га мало пусте кући. Добро је реаговао на ову терапију коју су му дали сад у болници. Чак имају намјеру да га пусте да оде кући, да се мало одмори од болнице, па ће даље доктори видјети шта и како, али како сада ствари стоје, то иде на боље", рекао је Бешлићев менаџер за Аваз.

Халид Бешлић

Вики Миљковић

