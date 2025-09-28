Logo

Скандалозан снимак бивше учеснице "Елите": Пијана се ваљала по улици, а онда стигла Хитна помоћ

Телеграф

28.09.2025

09:44

Фото: Printscreen/Youtube/Zadruga

Бивша учесница ријалитија "Елита 8", Катарина Самарџић, познатија као Кети, поново је доспјела у центар пажње, и то због шокантних снимака који су се појавили у јавности.

Наиме, домаћи медији су дошли у посед видео-записа насталих испред једног престоничког клуба, на којима се види Кети у видно алкохолисаном стању.

Како сазнају домаћи медији, Кети је вече провела на прослави рођендана Ене Чолић заједно са њеним дечком Јованом Пејићем Пејом и друштвом.

Свијет

Вијетнам на удару тајфуна: Затворени аеродроми, хиљаде људи евакуисано

Након што се склонила са улице, у видно лошем стању пала је на травњак и легла, што је шокирало пролазнике. Забринути грађани одмах су позвали Хитну помоћ како би Катарини Самарџић била указана медицинска помоћ.

Помоћ јој је убрзо указана, а кола хитне помоћи одвезла зу је, како би јој се даље помогло и обавила детаљна дијагностика.

(Телеграф.рс/Пинк.рс)

Свијет

