Генерал Павковић би могао већ данас да стигне у Београд

Извор:

СРНА

28.09.2025

09:15

Генерал Небојша Павковић
Фото: Screenshot / YouTube

Некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић могао би да стигне у Београд већ данас, пише београдска "Политика".

Позивајући се на своја сазнања, лист наводи да је авион Владе Србије био од јуче ујутро спреман да полети за Финску и превезе у Београд генерала Павковића, који је одлуком Међународног резидуалног механизма у Хагу пријевремено пуштен са издржавања затворске казне од 22 године.

У авиону су, осим чланова посаде и представника државе Србије, били спремни и чланови медицинског тима, с обзиром на то да је генерал Павковић у веома лошем здравственом стању.

Према незваничним информацијама, планирано је да генерал са аеродрома буде пребачен у болницу у Београду.

Према изјавама његовог пријатеља, пуковника Миодрага Јевтића, генерал Павковић има рецидив рака бешике која му је оперисана прије више од 20 година, а у финском затвору су одбијали да му дају инфузију, иако није могао да једе.

Генерал Павковић је био правоснажно осуђен на затворску казну од 22 године, а на терет му је стављен ратни злочин над цивилним становништвом на Косову и Метохији 1999. године.

илу-игралиште-05092025

Свијет

Дјевојчицу ударила струја на игралишту

Његов адвокат Александар Алексић рекао је да је држава Србија дала све гаранције да ће се генерал Павковић придржавати онога што је наведено у налогу Механизма о пуштању на пријевремену слободу.

Ово је био други пут да је генерал Павковић поднио молбу за пријевремено пуштање на слободу, а први пут је то учинио у мају 2022. године, након што је августа 2020. године издржао двије трећине затворске казне и стекао услов за пуштање на слободу.

Генералу Павковићу остале су непуне двије године да у цијелости издржи затворску казну.

Nebojša Pavković

