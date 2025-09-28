Генерал Павковић би могао већ данас да стигне у Београд

Извор:
Некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић могао би да стигне у Београд већ данас, пише београдска "Политика".
Позивајући се на своја сазнања, лист наводи да је авион Владе Србије био од јуче ујутро спреман да полети за Финску и превезе у Београд генерала Павковића, који је одлуком Међународног резидуалног механизма у Хагу пријевремено пуштен са издржавања затворске казне од 22 године.
У авиону су, осим чланова посаде и представника државе Србије, били спремни и чланови медицинског тима, с обзиром на то да је генерал Павковић у веома лошем здравственом стању.
Према незваничним информацијама, планирано је да генерал са аеродрома буде пребачен у болницу у Београду.
Према изјавама његовог пријатеља, пуковника Миодрага Јевтића, генерал Павковић има рецидив рака бешике која му је оперисана прије више од 20 година, а у финском затвору су одбијали да му дају инфузију, иако није могао да једе.
Генерал Павковић је био правоснажно осуђен на затворску казну од 22 године, а на терет му је стављен ратни злочин над цивилним становништвом на Косову и Метохији 1999. године.
Његов адвокат Александар Алексић рекао је да је држава Србија дала све гаранције да ће се генерал Павковић придржавати онога што је наведено у налогу Механизма о пуштању на пријевремену слободу.
Ово је био други пут да је генерал Павковић поднио молбу за пријевремено пуштање на слободу, а први пут је то учинио у мају 2022. године, након што је августа 2020. године издржао двије трећине затворске казне и стекао услов за пуштање на слободу.
Генералу Павковићу остале су непуне двије године да у цијелости издржи затворску казну.
