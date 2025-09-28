Маратон и полумаратон у Бањалуци: Обустава саобраћаја у овим улицама

Извор:
АТВ
28.09.2025
08:59
Бањалука је данас домаћин пете маратонске трке и једанаестог полумаратона, а очекује се учешће неколико хиљада тркача из различитих старосних категорија.
Због организације овог догађаја, у неким улицама града биће привремено обустављен саобраћај.
У времену од 8.00 до 14.00 часова у улицама:
- Теодора Колоктрониса, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице Ђуре Даничића.
У времену од 8.00 до 9.30 часова у улицама:
- Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Гундулићеве улице,
- Гундулићева улица,
- Гавре Вучковића,
- Мајке Југовића,
- Крфска,
- Гаврила Принципа, на дијелу од Улице Стевана Булајић (Крфска) до Улице браће Југовић и
- Браће Југовића, на дијелу од Улице Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.
У времену од 8.00 до 14.00 часова у улицама:
- Војводе Пере Креце,
- Улица браће Југовић, на дијелу од угла Улице војводе Пере Креце до Улице од Змијања Рајка,
- Од Змијања Рајка,
- Крагујевачких и краљевачких жртава,
- Симе и Илије Партала и
- Јагарска улица, на дијелу од Улице Симе и Илије Партало до Дрвопродекса и
- Улици Јагаре, на дијелу од Дрвопродекса до цркве у Карановцу.
У времену од 8.00 до 14.00 часова у сљедећим улицама:
- Гаврила Принципа, од Улице Милоша Обилића до Улице Бранка Мораче,
- Бранка Мораче,
- Скендера Куленовића, на дијелу од Улице Бранка Мораче до Душка Кошчице и
- Краља Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Душка Кошчице до Булевара цара Душана.
У времену од 8.00 до 14.00 часова у:
- Улици Краља Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице олимпијских побједника.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја, дана 28. септембра у времену од 8.00 до 14.00 часова на линијама јавног градског и приградског превоза биће извршено преусмјеравање аутобуса на сљедећи начин:
- линије 1 и 6 се преусмјеравају из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линије 3 и 3б се преусмјеравају из Булевара војводе Степе Степановића лијево на Булевар Десанке Максимовић до кружног тока и назад,
- линије 8, 9 и приградске линије према југу (Бочац, Кола) се преусмјеравају из Улице Триве Амелице, Западним транзитом према југу,
- линија 9б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића право Источним транзитом до кружног тока и назад,
- линије 10, 12, 13, 13а , 13 б, 13ц, 39 и 39А се преусмјеравају из смјера сјевера из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом,
- на линији 7, 13П и 19 аутобуси се из смјера сјевера преусмјеравају у Улицу Крајишких бригада до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом,
- линија број 14 се преусмјерава тако да аутобуси саобраћају улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булевар Десанке Максимовића, Булевар Петра Бојoвића, Булевар српске војске, Триве Амелице , Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- линија 14б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића, право Источним транзитом ка Аутобуској станици,
- линија 17 неће саобраћати,
- на линији 17А аутобусе са Ребровачког моста биће преусмјерени Источним транзитом, Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,
- аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера, саобраћају само до паркинга "Малта"
- аутобуси на линијама републичког превоза из смјера Челинца се преусмјеравају Булеваром српске војске и даље постојећом трасом,
- аутобуси на линијама републичког превоза преусмјеравају се на Западни и Источни транзит.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја у времену од 8.00 до 14.00 часова на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра Првог Карађорђевића, извршиће се преусмјеравање аутобуса на Западни и Источни транзит.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а.
