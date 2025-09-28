Logo

Маратон и полумаратон у Бањалуци: Обустава саобраћаја у овим улицама

Извор:

АТВ

28.09.2025

08:59

Маратон и полумаратон у Бањалуци: Обустава саобраћаја у овим улицама
Фото: АТВ

Бањалука је данас домаћин пете маратонске трке и једанаестог полумаратона, а очекује се учешће неколико хиљада тркача из различитих старосних категорија.

Због организације овог догађаја, у неким улицама града биће привремено обустављен саобраћај.

У времену од 8.00 до 14.00 часова у улицама:

- Теодора Колоктрониса, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице Ђуре Даничића.

У времену од 8.00 до 9.30 часова у улицама:

- Олимпијских побједника, на дијелу од Улице краља Петра Првог Карађорђевића до Гундулићеве улице,

- Гундулићева улица,

- Гавре Вучковића,

- Мајке Југовића,

- Крфска,

- Гаврила Принципа, на дијелу од Улице Стевана Булајић (Крфска) до Улице браће Југовић и

- Браће Југовића, на дијелу од Улице Гаврила Принципа до Улице војводе Пере Креце.

У времену од 8.00 до 14.00 часова у улицама:

- Војводе Пере Креце,

- Улица браће Југовић, на дијелу од угла Улице војводе Пере Креце до Улице од Змијања Рајка,

- Од Змијања Рајка,

- Крагујевачких и краљевачких жртава,

- Симе и Илије Партала и

- Јагарска улица, на дијелу од Улице Симе и Илије Партало до Дрвопродекса и

- Улици Јагаре, на дијелу од Дрвопродекса до цркве у Карановцу.

У времену од 8.00 до 14.00 часова у сљедећим улицама:

- Гаврила Принципа, од Улице Милоша Обилића до Улице Бранка Мораче,

- Бранка Мораче,

- Скендера Куленовића, на дијелу од Улице Бранка Мораче до Душка Кошчице и

- Краља Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Душка Кошчице до Булевара цара Душана.

У времену од 8.00 до 14.00 часова у:

- Улици Краља Петра Првог Карађорђевића, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице олимпијских побједника.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја, дана 28. септембра у времену од 8.00 до 14.00 часова на линијама јавног градског и приградског превоза биће извршено преусмјеравање аутобуса на сљедећи начин:

- линије 1 и 6 се преусмјеравају из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и даље постојећом трасом, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,

- линије 3 и 3б се преусмјеравају из Булевара војводе Степе Степановића лијево на Булевар Десанке Максимовић до кружног тока и назад,

- линије 8, 9 и приградске линије према југу (Бочац, Кола) се преусмјеравају из Улице Триве Амелице, Западним транзитом према југу,

- линија 9б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића право Источним транзитом до кружног тока и назад,

- линије 10, 12, 13, 13а , 13 б, 13ц, 39 и 39А се преусмјеравају из смјера сјевера из Улице Триве Амелице у Улицу Крајишких бригада, до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом,

- на линији 7, 13П и 19 аутобуси се из смјера сјевера преусмјеравају у Улицу Крајишких бригада до кружног тока и назад истом трасом обрнутим редослиједом,

- линија број 14 се преусмјерава тако да аутобуси саобраћају улицама Српских устаника, Југ Богдана, Булевар Десанке Максимовића, Булевар Петра Бојoвића, Булевар српске војске, Триве Амелице , Крајишких бригада до кружног тока код Гимназије, у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,

- линија 14б се преусмјерава из Булевара војводе Петра Бојовића, право Источним транзитом ка Аутобуској станици,

- линија 17 неће саобраћати,

- на линији 17А аутобусе са Ребровачког моста биће преусмјерени Источним транзитом, Триве Амелице, Западним транзитом, а у повратку истим улицама обрнутим редослиједом,

- аутобуси на линијама приградског и републичког превоза из смјера сјевера, саобраћају само до паркинга "Малта"

- аутобуси на линијама републичког превоза из смјера Челинца се преусмјеравају Булеваром српске војске и даље постојећом трасом,

- аутобуси на линијама републичког превоза преусмјеравају се на Западни и Источни транзит.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја у времену од 8.00 до 14.00 часова на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра Првог Карађорђевића, извршиће се преусмјеравање аутобуса на Западни и Источни транзит.

За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а.

Large banner

