Вожња по бањалучким улицама постаје прави изазов: Стање је хаотично

Независне

28.09.2025

08:27

Возити по бањалучким улицама за многе возаче постаје прави изазов, а један од најкритичнијих дијелова свакако је Булевар Степе Степановића, који је већ дуже вријеме у катастрофалном стању.

Катастрофално стање Булевара Степе Степановића

На овом фреквентном потезу од кружног тока на Ребровцу до Мејдана, којим свакодневно пролази велики број возила, стање коловоза све је горе из дана у дан.

Рупе и оштећени лежећи полицајци: Изазов за возаче

Рупе су постале уобичајена препрека, а код Основне школе "Бранко Радичевић" додатни проблем представља оштећен "лежећи полицајац" - пола гуме је пукло, па возачи након преласка одмах упадају у рупу.

Вожња овим булеваром, кажу саговорници, прави је изазов за све учеснике у саобраћају - од возача и бициклиста, до пјешака, а нарочито дјеце која свакодневно иду у школу.

Улица Царице Милице: Још једна саобраћајна ноћна мора

Ситуација није ништа боља ни када се са булевара скрене у Улицу Царице Милице, која води према Психијатријској клиници и Мејдану.

И у овој улици рупе се нижу једна за другом, па је вожња постала мукотрпна и ризична.

Реакција грађана: Захтјев за хитном санацијом

"Ових дана је падала киша, све рупе су пуне воде, па их не можете ни избјећи. Само што се загледате - већ сте у рупи. Стање је хаотично", огорчени су возачи с којима смо разговарали.

Грађани упозоравају да је овај дио града постао опасан и траже хитну реакцију надлежних служби како би се спријечила даља штета и несреће у саобраћају.

Градска управа обећава санацију, али када?

Са друге стране, из надлежног одјељења из Градске управе Бањалука за "Независне новине" наводе да је Одјељење за саобраћај и путеве ових дана приступило санацији ударних рупа и оштећења која су уочена на коловозу на Булевару Степе Степановића.

"Радови ће се изводити у складу са расположивим буџетским средствима и динамиком планираних активности, као и у зависности од временских услова", наводе из надлежног одјељења.

Како додају, ускоро би требало да почне санација оштећених лежећих полицајаца.

"Након завршетка санације ударних рупа, приступиће се санацији и оштећених лежећих полицајаца, чиме ће се додатно унаприједити безбједност саобраћаја и квалитет коловозних површина", наводе из надлежног одјељења.

Према њиховим ријечима, контрола стања се врши континуирано, те ће надлежне службе и даље пратити ситуацију и предузимати мјере у складу са приоритетима.

Бањалука

