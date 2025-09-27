Цијела Српска у сузама због дирљиве слике из Бањалуке

Извор:
Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести “Искра” подијелило је дирљиве фотографије које су расплакале све, а на којима се види мала хероина без косице и са косицом.
“Слика некад и слика сад. Наши најдражи гости су наша дјеца која оду својој кући, и започну ново поглавље живота. А онда дођу, провјере да ли су играчке на мјесту. Заузму најдраже позиције. А ми их са поносом посматрамо”, написали су они.
Из “Искре” зажељели срећан живот малишанима.
Сви који им желе дати подршку могу позвати на хуманитарни број 17165.
