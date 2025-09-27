Logo

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

Извор:

Б92

27.09.2025

15:34

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми
Фото: Pixabay

Опасан вирус који преносе комарци, а који је овог љета изазвао карантине и рестрикције у Кини, откривен је и у Сједињеним Америчким Државама.

Здравствени званичници Њујорка саопштили су да је жени са Лонг Ајленда у августу дијагностикован вирус чикунгуња.

voce

Економија

Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

Навела је да није путовала ван острва, на којем живи више од 8 милиона људи и гдје се налази популарни Хемптонс, омиљен међу славним личностима. Званичници сада страхују да би њен случај могао бити први локално стечени случај чикунгуње икада пријављен у Њујорку.

Вирус чикунгуња преносе комарци и он може изазвати изненадне, веома болне болове у зглобовима руку и ногу, толико јаке да обољели мјесецима не могу нормално да се крећу.

Од почетка 2025. године пријављено је више од 317.000 случајева чикунгуње и 135 смртних исхода повезаних са вирусом у 16 земаља. Случајеви су регистровани у Америци, Африци, Азији и Европи.

Озбиљан талас инфекција у Кини са више од 10.000 случајева натјерао је амерички ЦДЦ да у августу изда упозорење о путовању другог нивоа за провинцију Гуангдонг, епицентар епидемије.

облачно-временска прогноза

Друштво

Сутра облачно и свјежије вријеме

Ширење болести коју преносе комарци довело је до увођења мјера сличних онима током ковида у Кини – пацијенти су смјештани у карантин у болницама, а становницима који нису поштовали здравствене протоколе власти су искључивале струју.

У САД-у је чикунгуња "национално пријављива" болест, што значи да здравствене власти могу добровољно пријављивати случајеве ради праћења и надзора на нивоу државе. Иако се сваке године појави неколико случајева код људи који су путовали у ризичне области, локални пренос у Америци није забиљежен од 2019.

Међутим, с обзиром да сваког дана више од 4,7 милиона америчких путника лети међународним летовима, постоји ризик да комарци у САД-у уједу зараженог путника и затим почну локално да преносе вирус.

Доналд Трамп

БиХ

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

Портпарол Њујоршког одјељења за здравство изјавио је за НТД Њуз:

"Њујоршко одјељење за здравство истражује могући локално стечени случај вируса чикунгуња. Никада до сада није пријављен локални случај у држави Њујорк и ризик за јавност остаје веома низак."

Одјељење сарађује са локалним властима на Лонг Ајленду како би потврдили резултате пацијенткињих тестова. Праћење комараца у тој области до сада није открило присуство вируса.

Вирус најчешће преносе комарци врсте Аедес, а између 2004. и 2005. године скоро пола милиона људи широм свијета се заразило, што је изазвало глобалну епидемију.

Дијана Рохас Алварес, љекарка из Свјетске здравствене организације, изјавила је овог љета поводом нових случајева: "Видимо да се историја понавља", подсјећајући на епидемију из 2004–2005.

Hitna pomoć

Хроника

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Симптоми вируса

Инфекције чикунгуњом најчешће се јављају у Азији, Африци и Јужној Америци, али су се посљедњих година све чешће појављивале и у Европи и у САД-у.

Вирус може изазвати симптоме попут: високе температуре, болова у зглобовима и по живот опасних компликација везаних за срце и мозак.

Око 15–35 одсто заражених нема симптоме, наводи ЦДЦ. Период инкубације обично траје од три до седам дана, а најчешћи симптом је нагла појава високе температуре преко 39.

Смртни исходи су ријетки, али могу настати код тежих случајева.

fond pio rs

Друштво

Фонд ПИО дао рок корисницима: Могућа обустава исплате

Инфекција се не преноси с човјека на човјека путем физичког контакта или пљувачке, већ искључиво убодом зараженог комарца.

За чикунгуњу не постоји специфичан лијек, али се користе различите терапије за ублажавање симптома и дугорочних посљедица. Стручњаци савјетују кориштење средстава против комараца и ношење одјеће дугих рукава ради заштите.

Двије вакцине против вируса постоје, али нису дио рутинске имунизације – препоручују се само особама које путују у области са активним епидемијама или повишеним ризиком од инфекције.

