Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

Извор:
Б92
27.09.2025
15:34
Коментари:0
Опасан вирус који преносе комарци, а који је овог љета изазвао карантине и рестрикције у Кини, откривен је и у Сједињеним Америчким Државама.
Здравствени званичници Њујорка саопштили су да је жени са Лонг Ајленда у августу дијагностикован вирус чикунгуња.
Навела је да није путовала ван острва, на којем живи више од 8 милиона људи и гдје се налази популарни Хемптонс, омиљен међу славним личностима. Званичници сада страхују да би њен случај могао бити први локално стечени случај чикунгуње икада пријављен у Њујорку.
Вирус чикунгуња преносе комарци и он може изазвати изненадне, веома болне болове у зглобовима руку и ногу, толико јаке да обољели мјесецима не могу нормално да се крећу.
Од почетка 2025. године пријављено је више од 317.000 случајева чикунгуње и 135 смртних исхода повезаних са вирусом у 16 земаља. Случајеви су регистровани у Америци, Африци, Азији и Европи.
Озбиљан талас инфекција у Кини са више од 10.000 случајева натјерао је амерички ЦДЦ да у августу изда упозорење о путовању другог нивоа за провинцију Гуангдонг, епицентар епидемије.
Ширење болести коју преносе комарци довело је до увођења мјера сличних онима током ковида у Кини – пацијенти су смјештани у карантин у болницама, а становницима који нису поштовали здравствене протоколе власти су искључивале струју.
У САД-у је чикунгуња "национално пријављива" болест, што значи да здравствене власти могу добровољно пријављивати случајеве ради праћења и надзора на нивоу државе. Иако се сваке године појави неколико случајева код људи који су путовали у ризичне области, локални пренос у Америци није забиљежен од 2019.
Међутим, с обзиром да сваког дана више од 4,7 милиона америчких путника лети међународним летовима, постоји ризик да комарци у САД-у уједу зараженог путника и затим почну локално да преносе вирус.
Портпарол Њујоршког одјељења за здравство изјавио је за НТД Њуз:
"Њујоршко одјељење за здравство истражује могући локално стечени случај вируса чикунгуња. Никада до сада није пријављен локални случај у држави Њујорк и ризик за јавност остаје веома низак."
Одјељење сарађује са локалним властима на Лонг Ајленду како би потврдили резултате пацијенткињих тестова. Праћење комараца у тој области до сада није открило присуство вируса.
Вирус најчешће преносе комарци врсте Аедес, а између 2004. и 2005. године скоро пола милиона људи широм свијета се заразило, што је изазвало глобалну епидемију.
Дијана Рохас Алварес, љекарка из Свјетске здравствене организације, изјавила је овог љета поводом нових случајева: "Видимо да се историја понавља", подсјећајући на епидемију из 2004–2005.
Инфекције чикунгуњом најчешће се јављају у Азији, Африци и Јужној Америци, али су се посљедњих година све чешће појављивале и у Европи и у САД-у.
Вирус може изазвати симптоме попут: високе температуре, болова у зглобовима и по живот опасних компликација везаних за срце и мозак.
Око 15–35 одсто заражених нема симптоме, наводи ЦДЦ. Период инкубације обично траје од три до седам дана, а најчешћи симптом је нагла појава високе температуре преко 39.
Смртни исходи су ријетки, али могу настати код тежих случајева.
Инфекција се не преноси с човјека на човјека путем физичког контакта или пљувачке, већ искључиво убодом зараженог комарца.
За чикунгуњу не постоји специфичан лијек, али се користе различите терапије за ублажавање симптома и дугорочних посљедица. Стручњаци савјетују кориштење средстава против комараца и ношење одјеће дугих рукава ради заштите.
Двије вакцине против вируса постоје, али нису дио рутинске имунизације – препоручују се само особама које путују у области са активним епидемијама или повишеним ризиком од инфекције.
