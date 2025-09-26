Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

Извор:
Број пријављених случајева КОВИД-19 у Бањалуци је у благом је порасту у односу на претходни мјесец.
У Институту кажу да је епидемиолошка ситуација стабилна, али и да не располажу вакцинама.
Према подацима Дома здравља Бањалука, у августу је евидентирано 10 случајева, док су у септембру закључно са данашњим даном пријављена укупно 22 обољела.
“Углавном се ради о пацијентима средње и старије животне доби, а у клиничкој слици доминирају сљедећи симптоми: грлобоља, повишена температура, кашаљ и малаксалост. Код већине пацијената присутна је блажа клиничка слика, те су на кућном лијечењу”, рекли су за Мондо у бањалучком Дому здравља.
И у Институту за јавно здравље потврдили су да је епидемиолошка ситуација стабилна, те да се тренутно евидентирају спорадични случајеви. Како су нам рекли у овом тренутку не постоје специфичне мјере у популацији које би требало предузимати нити се исте разматрају. Оно што је занимљиво је да Институт за јавно здравство не располаже вакцинама против корона вируса, док нам на питање да ли је уопште потребно да се грађани вакцинишу или ревакцинишу нису одговорили.
Судећи према извјештајима Института евидентно је и да се тренутно врши мали број тестирања. Како су објавили на свом сајту у посљедње двије седмице није било тестирања на корона вирус.
“Болнице у Републици Српској раде тестирања у складу са својим процјенама и на седмичном нивоу шаљу податке Институту”, рекла је Јелена Ђаковић Девић, епидемиолог у Институту.
У Дому здравља кажу да се пацијенти рјеђе тестирају на КОВИД-19, јер је он данас уобичајена респираторна инфекција са углавном благом клиничком сликом.
“У ХЕС се позитивни резултати тестирања на КОВИД-19 достављају из УКЦ Републике Српске и приватних лабораторија”, одговорили су у Дому здравља.
Подсјећају да је јесен период када се, због све чешћег боравка у затвореном простору, биљежи повећан број свих респираторних инфекција, укључујући и КОВИД-19.
“У општој популацији препоручују се стандардне мјере превенције ширења респираторних инфекција, као што су: избјегавање блиског контакта с обољелима, често прање руку, те избјегавање додиривања очију, носа и уста. Особама које имају симптоме респираторне инфекције препоручује се да одржавају добру респираторну хигијену и примјењују бонтон кашљања, редовно перу руке, чисте површине и предмете које користе, редовно провјетравају просторије, те остану код куће и ограниче контакте с другима”, поручили су из Дома здравља.
Наводе да се ношење заштитне маске за лице препоручује у ситуацијама када, због већег броја људи у затвореном простору, није могуће одржавати физичку дистанцу, преноси "БЛ Портал".
Из Института за јавно здравље такође кажу да, будући да долази сезона респираторних вируса, у предстојећем зимском периоду грађани требају своје понашање прилагодити свом индивидуалном ризику.
“Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп, итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Особе старије животне доби, особе које имају одређена хронична обољења, особе које су имунокомпромитоване као и све особе које желе да смање ризик од добијања инфекције би требало да воде рачуна о ситуацијама у којима постоји ризик за заражавање од респираторних вируса те да примјењују превентивне мјере. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу”, савјетује епидемиолог Јелена Ђаковић Девић.
