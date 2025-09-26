Зашто се будите са лошим задахом ујутру

26.09.2025
10:59
Коментари:0
Многи људи имају лош задах одмах након буђења. Да ли сте се икада запитали зашто се то дешава иако сте опрали зубе прије спавања и нисте ништа јели сатима?
Стоматолог Софина Ахмед каже да постоји неколико разлога зашто се јавља лош задах, и испоставља се да квалитет сна, пљувачка и синуси могу играти велику улогу.
''Када спавамо, производња пљувачке се смањује и наставља да се смањује ако спавате отворених уста или дишете на уста. Овај недостатак пљувачке значи да вам уста нису чиста како би требало, што омогућава бактеријама које изазивају лош задах да се размножавају, посебно око језика. Ово не само да узрокује јутарњи задах, већ и горак укус у устима“, рекла је за Metro.co.uk.
Занимљивости
Ово је еволутивно најстарија крвна група
Слани или ''крвави“ укус у устима може бити знак да нешто није у реду са вашим синусима. Могуће је да имате инфекцију, алергије или ринитис, што може изазвати цурење из носа. Ово је стање у којем слуз тече низ грло током спавања.
''Ова слуз може да садржи бактерије, нуспроизводе упале, па чак и ситне трагове крви из иритираних ткива. То често доводи до дуготрајног сланог и 'металног' укуса“, рекла је она.
Током ноћи, ваша пљувачка постаје кисела јер бактерије у устима разграђују шећер или остатке хране, што утиче на ''свјежину“ ваших уста. Ларингофарингеални рефлукс, познат и као тихи рефлукс, такође може играти улогу у појави лошег задаха. До њега долази када се желудачна киселина и ензими враћају у грло и гласне жице, али без изазивања типичне горушице и лошег варења.
''Чак и без уобичајених симптома, желудачна киселина може ноћу ући у ваше грло и уста, облагајући језик и остављајући кисели или 'метални' укус који траје до следећег јутра“, рекла је она.
Тенис
Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора
Ако немате ниједан од горе наведених симптома, размислите о томе колико добро сте спавали у последње вријеме. Они који пате од апнеје у сну могу изгубити осјетљивост на слатку, слану, киселу и горку храну.
Да бисте се ријешили лошег задаха, стоматолог препоручује да попијете чашу воде прије спавања и током цијеле ноћи. Такође можете жвакати жваку без шећера прије спавања. Она такође препоручује употребу стругача за језик, преноси Кликс.
Занимљивости
56 мин0
Србија
57 мин0
Хроника
1 ч0
Тенис
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму