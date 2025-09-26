Logo

Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора

26.09.2025

10:35

Коментари:

0
Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора

Борис Бекер, легендарни њемачки тенисер и бивши тренер Новака Ђоковића, написао је књигу о свом боравку у затвору.

Тренутно је у серији интервјуа којима промовише своје мемоаре, а у разговору за ББЦ подијелио је емотивне тренутке из затворске ћелије, када је 2022. године гледао како Ђоковић осваја свој седми Wимбледон.

"Навијао сам за Новака док год сам га гледао"

Бекер је за британски медиј рекао:

"Навијао сам за Новака кад год сам га гледао на ТВ како игра",

подсјетивши на Ђоковићев тријумф на турниру чија је легенда и он сам.

Те године, Ђоковић је у финалу савладао Аустралца Ника Киргиоса, а Бекер није скривао колико му је то значило.

"Током цијелог турнира сам га подржавао док је побјеђивао све редом, а на крају и Киргиоса", истиче легендарни Нијемац.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

Присјећање на заједничке успјехе

Борис Бекер био је дио Ђоковићевог стручног штаба од краја 2013. до краја 2016. године. Током тог периода, Ђоковић је освојио шест Гренд Слем титула и доживио трансформацију у ментално најјачег тенисера модерног доба, преноси Спорт Клуб.

"За мене су његове побједе тада биле веома инспиративне и веома емотивне",

објаснио је Бекер, додајући:

"Мој брат Новак је тамо, а ја сам у једном од најгорих затвора на свијету. То вам ставља живот у потпуно другачију перспективу."

фсб

Свијет

ФСБ спријечила атентат на официра Националне гарде, ево како је пао осумњичени

Пад, затвор и поуке

Бекер је био осуђен на двије и по године затвора због прикривања готово три милиона еура од повјерилаца. Ипак, пуштен је на слободу након осам мјесеци.

У интервјуу се искрено осврнуо на своје грешке:

"Био сам превише опуштен с парама. Нико ми није рекао да нешто не смијем да урадим. Мислио сам да је све могуће. Био је то рецепт за катастрофу."

Подијели:

Тагови:

Boris Beker

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

ФСБ спријечила атентат на официра Националне гарде, ево како је пао осумњичени

1 ч

0
Гласање о праву на учешћу на Евровизији, ево и када

Култура

Гласање о праву на учешћу на Евровизији, ево и када

1 ч

0
Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

Наука и технологија

Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

1 ч

0
Starbucks затвара стотине продавница, најављени и откази

Економија

Starbucks затвара стотине продавница, најављени и откази

1 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

Тенис

Новак Ђоковић директно у полуфиналу, тамо га чека Синер у борби за невјероватну суму!

2 ч

0
Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

Тенис

Ружне сцене: Повриједио се Карлос Алкараз!

23 ч

1
Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

Тенис

Ђоковић се емотивном поруком опростио од Пилића

1 д

0
Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

Тенис

Ђоковићева фондација у Пилићеву част: "Ники, знамо да гледаш"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

34

Седам људи умрло од тровања алкохолом

11

23

"Док је Пикси селектор, ја не играм за Србију": Фудбалер Орлова искрено

11

18

Слатка или горка: Кафа коју пијемо открива много о нама

11

14

Очевици у шоку: Шта је пронађено на Курилским острвима

11

14

Предраг Станковић о борилачком спектаклу у Бањалуци - ''Hector Fight Night 6''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner