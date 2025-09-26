Борис Бекер: Навијао сам за Ђоковића из затвора

26.09.2025
10:35
Борис Бекер, легендарни њемачки тенисер и бивши тренер Новака Ђоковића, написао је књигу о свом боравку у затвору.
Тренутно је у серији интервјуа којима промовише своје мемоаре, а у разговору за ББЦ подијелио је емотивне тренутке из затворске ћелије, када је 2022. године гледао како Ђоковић осваја свој седми Wимбледон.
Бекер је за британски медиј рекао:
"Навијао сам за Новака кад год сам га гледао на ТВ како игра",
подсјетивши на Ђоковићев тријумф на турниру чија је легенда и он сам.
Те године, Ђоковић је у финалу савладао Аустралца Ника Киргиоса, а Бекер није скривао колико му је то значило.
"Током цијелог турнира сам га подржавао док је побјеђивао све редом, а на крају и Киргиоса", истиче легендарни Нијемац.
Борис Бекер био је дио Ђоковићевог стручног штаба од краја 2013. до краја 2016. године. Током тог периода, Ђоковић је освојио шест Гренд Слем титула и доживио трансформацију у ментално најјачег тенисера модерног доба, преноси Спорт Клуб.
"За мене су његове побједе тада биле веома инспиративне и веома емотивне",
објаснио је Бекер, додајући:
"Мој брат Новак је тамо, а ја сам у једном од најгорих затвора на свијету. То вам ставља живот у потпуно другачију перспективу."
Бекер је био осуђен на двије и по године затвора због прикривања готово три милиона еура од повјерилаца. Ипак, пуштен је на слободу након осам мјесеци.
У интервјуу се искрено осврнуо на своје грешке:
"Био сам превише опуштен с парама. Нико ми није рекао да нешто не смијем да урадим. Мислио сам да је све могуће. Био је то рецепт за катастрофу."
