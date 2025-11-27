Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ

Извор:
АТВ
27.11.2025
22:59
Фудбалери Црвене звезде славили су са 1:0 против ФЦСБ у петом колу лигашке фазе Европске лиге.
Лоше је кренуло за Звезду која у 27. минуту меча остаје са играчем мање. Учена је направио прекршај над Оларуом као посљедњи играч Звезде због чега је добио директан црвени картон.
И са играчем мање Звезда је до краја првог полувремена пријетила. Чекало се ипак до 50. минута када Дуарте постиже једини гол на мечу, али довољан за побједу у Београду.
До краја меча је било прилика на обје стране, а ФЦСБ је искориштавао играча више, али на крају неуспјешно.
Након овог меча Звезда је на 22. позицији са седам бодова, док је ФСЦБ на 31. са четири везана пораза и једном побједом.
