Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ

АТВ

27.11.2025

22:59

0
Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ
Фото: Tanjug/AP/Ana Paunković

Фудбалери Црвене звезде славили су са 1:0 против ФЦСБ у петом колу лигашке фазе Европске лиге.

Лоше је кренуло за Звезду која у 27. минуту меча остаје са играчем мање. Учена је направио прекршај над Оларуом као посљедњи играч Звезде због чега је добио директан црвени картон.

И са играчем мање Звезда је до краја првог полувремена пријетила. Чекало се ипак до 50. минута када Дуарте постиже једини гол на мечу, али довољан за побједу у Београду.

До краја меча је било прилика на обје стране, а ФЦСБ је искориштавао играча више, али на крају неуспјешно.

Након овог меча Звезда је на 22. позицији са седам бодова, док је ФСЦБ на 31. са четири везана пораза и једном побједом.

Тагови:

ФК Црвена звезда

Evropa liga

fudbal

Коментари (0)
