Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

Јако ефикасно вече у Лиги шампиона! Гол за голом, ређали су се као на траци, а посебно се истакао у томе Пари Сен Жермен који је славио против Тотенхема са чак 5:3 (1:1) на свом терену.
Веома ефикасан био је и Реал Мадрид који је надиграо Олимпијакос у гостима са 4:3 (3:1) уз чак четири гола Килијана Мбапеа, а у једном од дербија кола Арсенал је надиграо Бајерн из Минхена са 3:1 (1:1).
Главна звезда вечери био је Килијан Мбапе са четири гола, био је прецизан у 22, 24, 29. и 60. минуту.
ПСВ је понизио Ливерпул те га савладао са 4:1 на Енфилду.
Фудбалери Пафоса, џелат Црвене звезде из квалификација, одиграли су неријешено 2:2 код куће против Монака у мечу петог кола Лиги шампиона, док је Копенхаген савладао Каират резултатом 3:2.
Монако је на Кипру повео већ у петом минуту голом Такумија Минамина. Изједначио је Давид Луиз у 18. минуту, ударцем главом после корнера. Фоларин Балогун је вратио предност Кнежевима у 26. минуту, али је бод Пафосу голом у 88. минуту донео Иван Шуњић.
Виктор Дадасон је у 26. минуту дао први гол за Копенхаген против Каирата, а на 2:0 је повећап Џордан Ларсон из пенала у 59. минуту.
Роберт је у 73. минуту повећао на 3:0, али је у финишу меча Каират дао два гола.
Дастан Сатпајев је смањио на 1:3 у 81. минуту, а коначан резултат је у 90. поставио Олжас Баибек.
Лига шампиона, 5. коло:
Копенхаген - Каират 3:2
Пафос - Монако 2:2
Арсенал - Бајерн 3:1
Атлетико - Интер 2:1
Ајнтрахт - Аталанта 0:3
Ливерпул - ПСВ 1:4
Олимпијакос - Реал Мадрид 3:4
ПСЖ - Тотенхем 5:3
Спортинг - Бриж 3:0
