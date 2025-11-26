Logo
Спектакуларно вече: Мбапе постигао четири гола, Ливерпул понижен, Арсеналу дерби кола

26.11.2025

23:04

Фото: Tanjug / AP / Jon Super

Јако ефикасно вече у Лиги шампиона! Гол за голом, ређали су се као на траци, а посебно се истакао у томе Пари Сен Жермен који је славио против Тотенхема са чак 5:3 (1:1) на свом терену.

Веома ефикасан био је и Реал Мадрид који је надиграо Олимпијакос у гостима са 4:3 (3:1) уз чак четири гола Килијана Мбапеа, а у једном од дербија кола Арсенал је надиграо Бајерн из Минхена са 3:1 (1:1).

Главна звезда вечери био је Килијан Мбапе са четири гола, био је прецизан у 22, 24, 29. и 60. минуту.

ПСВ је понизио Ливерпул те га савладао са 4:1 на Енфилду.

Фудбалери Пафоса, џелат Црвене звезде из квалификација, одиграли су неријешено 2:2 код куће против Монака у мечу петог кола Лиги шампиона, док је Копенхаген савладао Каират резултатом 3:2.

Монако је на Кипру повео већ у петом минуту голом Такумија Минамина. Изједначио је Давид Луиз у 18. минуту, ударцем главом после корнера. Фоларин Балогун је вратио предност Кнежевима у 26. минуту, али је бод Пафосу голом у 88. минуту донео Иван Шуњић.

Виктор Дадасон је у 26. минуту дао први гол за Копенхаген против Каирата, а на 2:0 је повећап Џордан Ларсон из пенала у 59. минуту.

Роберт је у 73. минуту повећао на 3:0, али је у финишу меча Каират дао два гола.

Дастан Сатпајев је смањио на 1:3 у 81. минуту, а коначан резултат је у 90. поставио Олжас Баибек.

Лига шампиона, 5. коло:

Копенхаген - Каират 3:2

Пафос - Монако 2:2

Арсенал - Бајерн 3:1

Атлетико - Интер 2:1

Ајнтрахт - Аталанта 0:3

Ливерпул - ПСВ 1:4

Олимпијакос - Реал Мадрид 3:4

ПСЖ - Тотенхем 5:3

Спортинг - Бриж 3:0

Лига шампиона

