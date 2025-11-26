Logo
Large banner

Гвардиола: Преузимам одговорност

Извор:

Танјуг

26.11.2025

11:21

Коментари:

0
Гвардиола: Преузимам одговорност
Фото: Tanjug/AP/Ian Walton

Менаџер Манчестер ситија Пеп Гвардиола преузео је одговорност за пораз свог тима од Бајер Леверкузена у петом колу фудбалске Лиге шампиона, преносе данас британски медији.

Фудбалери Манчестер ситија поражени су у уторак на свом терену од Бајера резултатом 2:0. Гвардиола је одлучио да промијени стартну поставу за дуел са тимом из Леверкузена, а у екипи Манчестер ситија било је 10 нових фудбалера.

"Преузимам одговорност, али волим да су сви укључени. Када сте фудбалер и не играте пет, шест, седам утакмица, то је тешко. Можда је било превише замјена. Када играте за велики клуб, морате да се покажете. Можда би фудбалери који су редовно играли у посљедње вријеме имали више самопоуздања", рекао је Гвардиола.

Менаџер Манчестер ситија је на полувремену из игре извео Оскара Боба, Рика Луиса и Рајана Аит-Нурија. У игру су ушли Ерлинг Халанд, Фил Фоден и Рајан Шерки.

ВР-вјештачка интелигенција

Наука и технологија

АИ мијења наш мозак, а да тога нисмо ни свјесни

"Ако често играте, осјећате се пријатније. Неки се боје грешке, јер не желе да учине нешто што би било лоше за екипу, али у том тренутку морате да буде слободни и да направите ту грешку. Имамо пуно утакмица, не може Халанд сваки пут да игра 95 минута. То сам први пут у животу урадио и погријешио сам", истакао је Гвардиола.

Манчестер сити се тренутно налази на шестом мјесту на табели Премијер лиге са 10 бодова, преноси тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

Pep Gvardiola

Mančester Siti

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јувентус се извукао у драматичној завршници

Фудбал

Јувентус се извукао у драматичној завршници

1 д

0
Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)

Фудбал

Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)

1 д

0
Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

Фудбал

Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

1 д

0
ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

Фудбал

ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner