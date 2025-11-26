Гвардиола: Преузимам одговорност

Извор:
Менаџер Манчестер ситија Пеп Гвардиола преузео је одговорност за пораз свог тима од Бајер Леверкузена у петом колу фудбалске Лиге шампиона, преносе данас британски медији.
Фудбалери Манчестер ситија поражени су у уторак на свом терену од Бајера резултатом 2:0. Гвардиола је одлучио да промијени стартну поставу за дуел са тимом из Леверкузена, а у екипи Манчестер ситија било је 10 нових фудбалера.
"Преузимам одговорност, али волим да су сви укључени. Када сте фудбалер и не играте пет, шест, седам утакмица, то је тешко. Можда је било превише замјена. Када играте за велики клуб, морате да се покажете. Можда би фудбалери који су редовно играли у посљедње вријеме имали више самопоуздања", рекао је Гвардиола.
Менаџер Манчестер ситија је на полувремену из игре извео Оскара Боба, Рика Луиса и Рајана Аит-Нурија. У игру су ушли Ерлинг Халанд, Фил Фоден и Рајан Шерки.
"Ако често играте, осјећате се пријатније. Неки се боје грешке, јер не желе да учине нешто што би било лоше за екипу, али у том тренутку морате да буде слободни и да направите ту грешку. Имамо пуно утакмица, не може Халанд сваки пут да игра 95 минута. То сам први пут у животу урадио и погријешио сам", истакао је Гвардиола.
Манчестер сити се тренутно налази на шестом мјесту на табели Премијер лиге са 10 бодова, преноси танјуг.
