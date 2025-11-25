Logo
Large banner

Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)

Извор:

Агенције

25.11.2025

21:48

Коментари:

0
Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)
Фото: Pixabay

Веома тужне вијести стижу из Хрватске, гдје је преминуо Матео Блажевић, спортски новинар који је изгубио битку с опаком болешћу.

Од њега се опраштају многобројни људи у Хрватској, пошто је био и члан управе кошаркашког клуба Сукошан.

Матео Блажевић је имао само 39 година, а остао је препознатљив по свом раду на порталу "Офензива". Управо су се они и опростили од њега.

- Надали смо се да један од оваквих дана на Офензиви неће доћи никада. С великом жалошћу вас обавјештавамо како нас је након борбе с тешком болести напустио члан и аутор Матео Блажевић. Матео је био један од првих који се прикључио Офензиви, својом великом страшћу и знањем је учествовао у свакодневним чланцима и тако нам помогао у изградњи приче коју данас живимо. Својим извјештајима, ауторским текстовима и подкастима, поред своје породице, супруге и троје дјеце, проналазио је довољно времена да своју невјероватну страст према кошарци и фудбалу преточи у ријечи.

- Осим оне пословно-колегијалне, с Матеом смо дијелили и пријатељску везу и знали смо колико га је то испуњавало свакодневно причање о Хајдуку и ХНЛ романтици 1990-их година прошлог вијека, као и анализирање свега везаног уз Серију А, као и домаћу кошарку. Био је зачетник бројних пројеката, а највише се памте његов серијал колумни о ХНЛ легендама. Био је предан свом раду, а написао је бројне вести и сјајне ауторске текстове.

- Без обзира на здравствене проблеме, увијек је био добро расположен, те је као најстарији члан био прави примјер осталима, како својим радом тако и својим приступом према другима. Нама заувијек остају његови текстове, те небројене испричане шале и анегдоте из ријечког и задарског живота праћене заразним осмијехом. Твојој породици изражавамо искрено саучешће. Драги наш Матео, почивао у миру Божјем - написали су са његовом портала.

Подијели:

Тагови:

novinar

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Ратни хушкачи финансирају подривање мировних иницијатива, јер се рат – исплати"

Свијет

"Ратни хушкачи финансирају подривање мировних иницијатива, јер се рат – исплати"

1 д

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп најављује: Виткоф са Путином, Дрискол са Украјинцима

1 д

0
Ленију Кравицу обожаватељка ишчупала четири дреда са главе

Сцена

Ленију Кравицу обожаватељка ишчупала четири дреда са главе

1 д

0
Бојић: Ако опозиција буде тражила понављање избора, тражићемо и ми у Бијељини и Бањалуци

Република Српска

Бојић: Ако опозиција буде тражила понављање избора, тражићемо и ми у Бијељини и Бањалуци

1 д

9

Више из рубрике

Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

Фудбал

Почиње јубиларни 50. Бориков турнир у малом фудбалу

1 д

0
ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

Фудбал

ФИФА прогледала Роналду кроз прсте

1 д

0
Огласио се Немања Радоњић: Једина права истина!

Фудбал

Огласио се Немања Радоњић: Једина права истина!

2 д

0
Звезда суспендовала Радоњића на неодређено вријеме

Фудбал

Звезда суспендовала Радоњића на неодређено вријеме

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner