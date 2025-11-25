Туга у региону: Умро Матео Блажевић (39)

Извор:
Агенције
25.11.2025
21:48
Коментари:0
Веома тужне вијести стижу из Хрватске, гдје је преминуо Матео Блажевић, спортски новинар који је изгубио битку с опаком болешћу.
Од њега се опраштају многобројни људи у Хрватској, пошто је био и члан управе кошаркашког клуба Сукошан.
Матео Блажевић је имао само 39 година, а остао је препознатљив по свом раду на порталу "Офензива". Управо су се они и опростили од њега.
- Надали смо се да један од оваквих дана на Офензиви неће доћи никада. С великом жалошћу вас обавјештавамо како нас је након борбе с тешком болести напустио члан и аутор Матео Блажевић. Матео је био један од првих који се прикључио Офензиви, својом великом страшћу и знањем је учествовао у свакодневним чланцима и тако нам помогао у изградњи приче коју данас живимо. Својим извјештајима, ауторским текстовима и подкастима, поред своје породице, супруге и троје дјеце, проналазио је довољно времена да своју невјероватну страст према кошарци и фудбалу преточи у ријечи.
- Осим оне пословно-колегијалне, с Матеом смо дијелили и пријатељску везу и знали смо колико га је то испуњавало свакодневно причање о Хајдуку и ХНЛ романтици 1990-их година прошлог вијека, као и анализирање свега везаног уз Серију А, као и домаћу кошарку. Био је зачетник бројних пројеката, а највише се памте његов серијал колумни о ХНЛ легендама. Био је предан свом раду, а написао је бројне вести и сјајне ауторске текстове.
- Без обзира на здравствене проблеме, увијек је био добро расположен, те је као најстарији члан био прави примјер осталима, како својим радом тако и својим приступом према другима. Нама заувијек остају његови текстове, те небројене испричане шале и анегдоте из ријечког и задарског живота праћене заразним осмијехом. Твојој породици изражавамо искрено саучешће. Драги наш Матео, почивао у миру Божјем - написали су са његовом портала.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Сцена
1 д0
Република Српска
1 д9
Најновије
Најчитаније
14
31
14
27
14
23
14
15
14
15
Тренутно на програму