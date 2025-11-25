Трамп најављује: Виткоф са Путином, Дрискол са Украјинцима

25.11.2025
21:23
Коментари:0
Специјални амерички изасланик Стив Виткоф састаће се са руским предсједником Владимиром Путином у Москви, док ће истовремено амерички војни секретар Ден Дрискол разговарати са Украјинцима како би се финализовао мировни споразум, саопштио је предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп.
Он је навео да ће бити обавијештен о сваком постигнутом напретку, заједно са потпредсједником Џејмсом Дејвидом Венсом, државним секретаром Марком Рубиом, министром рата Питом Хегсетом и шефом кабинета Бијеле куће Сузи Вајлс.
Трамп је на мрежи "Трут сошл" написао да се радује састанку са предсједницима Русије Владимиром Путином и Украјине Владимиром Зеленским у блиској будућности, али тек након финализације мировног споразума.
Он је навео да је оригинални план од 28 тачака који је предложила његова администрација и даље "дорађен" са додатним доприносима обје стране и да је остало само неколико тачака неслагања.
