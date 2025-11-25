Logo
ЕУ уводи царину од 10 одсто на мале пакете

25.11.2025

18:36

Коментари:

0
Ближи се Црни петак, а с њим и почетак празничне куповине, а то за многе значи лов на попусте у онлајн трговинама.

Потрошачка грозница сваке године резултира и огромним порастом броја пошиљака које пристижу у Хрватску, али од идуће године купце чека важна промјена при наручивању ван Европске уније, пише ХРТ.

Нове царине на пакете до 150 евра

Царинска управа је саопштила да се на нивоу цијеле Европске уније уводе царине од 10 одсто на мале пакете чија вриједност не прелази 150 евра. До сада се на такве пошиљке обрачунавао само ПДВ, а примјена нове уредбе требала би започети у марту идуће, 2026. године.

Промјену је потврдио и Босиљко Злопаша, помоћник директора Царинске управе.

"Европска унија је донијела политичку одлуку, односно постигла политичко сугласје, да се уводи царина на мале пошиљке од 150 еура 10 посто, значи 10 посто ће се наплаћивати царина на пошиљке до 150 еура на које се до сада наплаћивао и сад се још наплаћује ПДВ", рекао је Злопаша.

Хрватска пошта биљежи рекорде

Да је online куповина у пуном замаху, потврђују и подаци из сортирнице Хрватске поште, кроз коју дневно прође око 110 хиљада пакета. Ријеч је о огромном порасту у односу на раздобље од прије пет година, када је та бројка износила 15 хиљада пакета дневно.

Ипак, упркос расту, Хрватска и даље заостаје за просјеком Европске уније. Док у Хрватској по становнику наручујемо четири пакета годишње, просјек ЕУ-а је 11, а у Великој Британији чак 28 пакета по становнику, преноси Индекс.

Због све већег обујма посла, Хрватска пошта планира проширење сортирнице.

Сви пакети подложни су царинској контроли, а из Царинске управе напомињу како су најчешће неправилности повреде ауторских права те приказивање умањене вриједности пошиљака.

Коментари (0)
