Срушио се авион: Има погинулих

Извор:
Агенције
25.11.2025
16:49
Коментари:0
Три особе погинуле су данас у несрећи авиона који је превозио хуманитарну помоћ у храни за међународну добротворну организацију Samaritan's Purse у држави Јунити у Јужном Судану, саопштио је званичник те добротворне организације.
"Авион компаније Nari Air превозио је из главног града Џубе двије тоне залиха хране за људе који су расељени због поплава. Наш тим је стигао на мјесто несреће и са дубоком тугом констатовао да су сва три члана посаде изгубила живот", изјавио је за Ројтерс замјеник директора Samaritan's Purse у Јужном Судану Бикрам Раи.
Авион се срушио се јутрос око осам часова по локалном времену на око 20 километара од писте у округу Лир у држави Јунити богатој нафтом близу границе са Суданом.
South Sudan: Cargo Plane Delivering Aid Crashes in Leer County https://t.co/GQ6gtkSnrV pic.twitter.com/kL67uHTC1N— The Tower Post (@thetowerpost) November 25, 2025
