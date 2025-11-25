Logo
Срушио се авион: Има погинулих

Извор:

Агенције

25.11.2025

16:49

Срушио се авион: Има погинулих
Фото: pexels

Три особе погинуле су данас у несрећи авиона који је превозио хуманитарну помоћ у храни за међународну добротворну организацију Samaritan's Purse у држави Јунити у Јужном Судану, саопштио је званичник те добротворне организације.

"Авион компаније Nari Air превозио је из главног града Џубе двије тоне залиха хране за људе који су расељени због поплава. Наш тим је стигао на мјесто несреће и са дубоком тугом констатовао да су сва три члана посаде изгубила живот", изјавио је за Ројтерс замјеник директора Samaritan's Purse у Јужном Судану Бикрам Раи.

Авион се срушио се јутрос око осам часова по локалном времену на око 20 километара од писте у округу Лир у држави Јунити богатој нафтом близу границе са Суданом.

