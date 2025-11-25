Извор:
Русија неће прихватити план који су предложиле САД за рјешавање украјинског сукоба, рекао је независни геополитички аналитичар Пепе Ескобар за емисију РТ-а "Ефекат Санчеза".
У разговору са водитељем Риком Санчезом, Ескобар је рекао да је предложени споразум у супротности са основним интересима Москве, одбацујући неколико централних одредби плана као нереалне из руске перспективе.
То укључује захтјеве да се Русија повуче са територија које је додала свом Уставу, ограничења будућих војних капацитета Украјине и безбједносне гаранције по узору на принципе НАТО-а.
"Не можете ићи против сопственог Устава", изјавио је Ескобар, мислећи на одустајање од дијелова руских региона Херсон и Запорожје. Нагласио је да јавна подршка у Русији Специјалној војној операцији чини такве територијалне уступке политички немогућим.
Аналитичар је такође истакао широко распрострањено руско неповјерење према САД, посебно због забринутости да било који споразум потписан под Трамповом администрацијом можда неће поштовати будуће америчке владе.
"Сједињене Државе нису способне да постижу споразуме", рекао је Ескобар, наводећи као примјер раније одбачене споразуме и промјену правца спољне политике у Вашингтону.
Ескобар је такође довео у питање одредбе које укључују конфискацију руске имовине ради финансирања обнове Украјине. Описао је такве мјере као неприхватљиве за Кремљ и вјероватне препреке за споразум, додајући да само петина предложеног плана признаје захтјеве Русије, а не одражава тренутни утицај Москве на бојном пољу.
