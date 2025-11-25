Logo
Магазиновић тврди: Дојава о бомби током сједнице ГО СДП-а у Бањалуци

25.11.2025

17:33

Магазиновић тврди: Дојава о бомби током сједнице ГО СДП-а у Бањалуци
Фото: АТВ

Шеф Клуба СДП-а БиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Саша Магазиновић објавио је на друштвеним мрежама да је дојављена бомба у Бањалуци гдје се обиљежава тзв. "Дан државности" БиХ.

Подсјећамо, СДП БиХ је у Бањалуци организирао сједницу Главног одбора поводом обиљежавања 25. новембра.

Магазиновић је казао да упркос дојави сједница није прекинута.

Како пише Кликс, полицијски службеници МУП-а Републике Српске су стигли на локацију и услиједиће контрадиверзиони преглед преглед објекта.

