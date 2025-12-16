У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Извор:
Јутарњи.хр
16.12.2025
09:54
Коментари:0
Хрватски сабор је у понедјељак донио нови Закон о наплати путарина, којим се од 1. марта 2027. године уводи јединствени електронски систем наплате путарина на читавој мрежи ауто-путева у Хрватској, а који би требало значајно да побољша саобраћај.
Нови систем предвиђа слободан проток возила без заустављања због плаћања путарине и омогућава пролазак без заустављања и при брзинама до 130 километара на час, преноси Јутарњи лист.
Заснива се на двије технологије - ЕНЦ уређају у возилу и аутоматском очитавању регистарских таблица путем камера.
Ауто-мото
Нису радари: Чему служе ови стубови поред пута
Електронски систем за наплату путарине укључиваће пријаву регистарских ознака и ваљаног средства плаћања - обавезно за лака возила до 3,5 тона.
Тешка возила ће морати да користе ЕНЦ и аутоматско очитавање регистарских таблица.
Укључење у ЕСНЦ моћи ће да се обави путем јединственог националног веб-продајног мјеста, мобилне апликације, других дигиталних сервера и на предвиђеним стазама за брзо укључење.
Моћи ће да се спроведе и у продајним канцеларијама управитеља ауто-путева или на другим продајним мјестима трећих особа које имају уговор са субјектима за наплату путарине.
Друштво
Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?
Након што се нови систем уведе, неко вријеме ће постојати још наплатне кућице на улазима на ауто-путу, иако у њима неће бити људи ни рампи поред њих.
Постављање портала и камера почело је на ауто-путу А3, а укупно је планирано постављање 212 портала на мрежи којом управљају "Хрватске аутоцесте" и остали концесионари.
Регион
1 мј0
Друштво
2 мј0
Регион
3 мј0
Регион
3 мј0
Регион
13 ч0
Регион
15 ч1
Регион
21 ч1
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
10
21
10
15
10
08
10
03
09
59
Тренутно на програму