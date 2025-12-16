Logo
У Хрватској од марта нови систем наплате путарина, без стајања, без рампи

Извор:

Јутарњи.хр

16.12.2025

09:54

Коментари:

0
Хрватски сабор је у понедјељак донио нови Закон о наплати путарина, којим се од 1. марта 2027. године уводи јединствени електронски систем наплате путарина на читавој мрежи ауто-путева у Хрватској, а који би требало значајно да побољша саобраћај.

Нови систем предвиђа слободан проток возила без заустављања због плаћања путарине и омогућава пролазак без заустављања и при брзинама до 130 километара на час, преноси Јутарњи лист.

Заснива се на двије технологије - ЕНЦ уређају у возилу и аутоматском очитавању регистарских таблица путем камера.

Плави стуб на путу у Њемачкој

Ауто-мото

Нису радари: Чему служе ови стубови поред пута

Електронски систем за наплату путарине укључиваће пријаву регистарских ознака и ваљаног средства плаћања - обавезно за лака возила до 3,5 тона.

Тешка возила ће морати да користе ЕНЦ и аутоматско очитавање регистарских таблица.

Укључење у ЕСНЦ моћи ће да се обави путем јединственог националног веб-продајног мјеста, мобилне апликације, других дигиталних сервера и на предвиђеним стазама за брзо укључење.

Моћи ће да се спроведе и у продајним канцеларијама управитеља ауто-путева или на другим продајним мјестима трећих особа које имају уговор са субјектима за наплату путарине.

ауто-пут-изградња

Друштво

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

Након што се нови систем уведе, неко вријеме ће постојати још наплатне кућице на улазима на ауто-путу, иако у њима неће бити људи ни рампи поред њих.

Постављање портала и камера почело је на ауто-путу А3, а укупно је планирано постављање 212 портала на мрежи којом управљају "Хрватске аутоцесте" и остали концесионари.

