Хрватска и даље крши правила: Сабор усвојио закон о Трговској гори

Изгласавањем Закона о изградњи центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори, Хрватска је, без претходне студије утицаја на животну средину прешла у црвену линију. Одлука донесена без расправе отвара озбиљна питања поштовања европских процедура и међународних обавеза.
"Хрватска се на јако ружан начин игра са својим законима и са директивама ЕУ које би бар требала поштовати у једној мјери, није их поштовала, апсурдна је ситуација да се доноси закон којим се утврђује простор гдје ће се градити, а да претходно није провођена студија утицаја на животну средину. Морамо ићи у тужбе кад је у питању овај случај, имамо времена, да ли смо могли припремити бољу документацију? Јесмо. Да ли имамо довољно да оборимо случај итекако имамо", казао је предсједник Удружења ''ГРИН ТИМ'' Марио Црнковић.
Ако би се отпад одлагао уз саму границу са БиХ то би угрозило животе око 250 000 становника у сливу ријеке Уне. Зато из Новог Града али и других локалних заједници поручују да од борбе неће одустати, спремају тужбе.
"Не требамо молити да по сваку цијену учествујемо ни у њиховим истраживањима ни у размјени било каквих информација већ да идемо према комитету конвенције што је и урађено и да се наравно припремамо на један озбиљан међународни судски спор то је једино рјешење", рекао је начелник општине Нови Град Мирослав Дрљача.
"Стварно смо у једном великом проблему, надамо се да ћемо наставити борбу као Република Српска и БиХ да то одлагалиште отпада не буде ту јер стварно угрожава животе 250 000 људи и своју биљну флору и фауну, али видјећемо употријебићемо сва средства да до тога не дође", истакао је замјеник градоначелника Приједора Ненад Мејакић.
Нису ни сви у Хрватској за то да се опасни отпад одлаже на Черкезовцу, показало је то и данашње гласање, али број руку био је недовољан да би одлука била заустављена.
"Велики број саборских заступника који заступају такође број гађана републике хрватске се противио и начину и доношењу овог спорног закона. Ми данас формално завршавамо све припремне активности везано за секретаријат еспо конвенције и сучељавање са хрватском страном која нас очекује у мају наредне године у Женеви у Секретеријату", изјавио је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
Правна борба сада се сели ван граница БиХ. Случај Трговске горе биће отворен пред међународним институцијама, с циљем да се спријечи изградња одлагалишта радиоактивног отпада на самој граници и заштити здравље људи и животна средина.
