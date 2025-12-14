Објављено у каквом је стању обољели од губе у Хрватској

14.12.2025
У Хрватској је забиљежен случај губе, познате и као лепра, хроничне заразне болести познате још из библијских времена. Ријеч је о првом таквом случају у посљедњих 32 године.
Из Министарства здравља потврдили су да се ради о страном раднику из Непала, који већ двије године живи у Хрватској заједно са својом породицом.
Губа је хронична заразна болест коју узрокује бактерија Mycobacterium leprae. Најчешће се преноси капљичним путем, односно дуготрајним блиским контактом, попут кашљања или кихања, док је ризик преноса у уобичајеним социјалним контактима врло низак.
Директор Клинике за инфектологију КБЦ-а Сплит, Мирела Павичић Ивеља, појаснила је да је инфекција потврђена и дијагностикована у тој установи у сарадњи с Хрватским заводом за јавно здравље.
- Пацијенту је инфекција доказана и дијагностикована у КБЦ-у Сплит у сарадњи с ХЗЈЗ-ом. Одмах након постављања дијагнозе започета је одговарајућа антибиотска терапија која се узима орално, а укључена је и епидемиолошка служба која је покренула мјере с циљем спречавања ширења болести. Ризик преноса у овом случају је врло мали - рекла је Павичић Ивеља за РТЛ.
Говорећи о симптомима болести, истакла је да они често нису специфични.
- Промјене се најчешће јављају на кожи и нису увијек лако препознатљиве. Могу се појавити хиперпигментације, блиједа подручја коже или чворасте промјене. Није увијек једноставно одмах посумњати на лепру, али ако постоји податак да особа долази из подручја гдје је болест присутна, инфектолози на то свакако обраћају пажњу - додала је.
- Терапија антибиотицима обично траје неколико мјесеци, а након што започне, пацијент више није заразан за околину - рекла је докторка.
- Лепра (Хансенова болест) данас је ријетка и у потпуности изљечива болест. У Хрватској је недавно забиљежен један увезени случај, при чему је обољела особа одмах добила прописану антибиотску терапију, а сви блиски контакти су правовремено идентификовани и укључени у програм надзора или кемопрофилаксе. Не постоји опасност за јавно здравље нити ризик преноса болести при уобичајеном социјалном контакту или на ширу популацију, а здравствени систем спроводи све потребне мјере у складу с епидемиолошком струком и међународним стручним смјерницама - саопштили су из ХЗЈЗ-а.
Лепра, позната и као Хансенова болест, хронична је заразна болест коју узрокује бактерија Mycobacterium лепрае. Данас је ријеч о потпуно изљечивој болести, уз доступно и ефикасно лијечење антибиотицима које се спроводи према јасно дефинисаним смјерницама Свјетске здравствене организације.
Болест се развија врло споро. Период од заразе до појаве симптома може трајати више година, понекад и деценија или дуже. Због дуготрајне инкубације могуће је да се особа зарази изван Хрватске, док се симптоми појаве тек знатно касније, независно од мјеста боравка. То је позната и очекивана карактеристика болести, а не показатељ актуелног ризика за околину.
