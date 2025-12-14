Logo
Large banner

Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

Извор:

СРНА

14.12.2025

11:20

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Тијело засад непознатог мушкарца пронађено је у кући у Дубровнику у којој је избио пожар, саопштено је из полиције.

Пожар је пријављен синоћ, а након што је ватра угашена око 1.00 час послије поноћи, ватрогасци су у приземљу пронашли тијело, преносе хрватски медији.

Брчко полиција тијело

Хроника

Пронађено тијело мушкарца, наређена обдукција

Увиђајем је утврђено да је узрок пожара техничке природе.

У дубровачкој болници биће обављена обдукације како би се утврдио идентитет и узрок смрти мушкарца.

Подијели:

Тагови:

muškarac

пожар

izgorio čovjek

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Хроника

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

2 д

0
Пронађено тијело у Брчком

Хроника

Пронађено тијело мушкарца, наређена обдукција

2 д

0
Извлачење тијела из ријеке на Илиџи

Хроника

Појавио се узнемирујући снимак извлачења тијела мушкарца из ријеке

1 седм

0
Откривен узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено

Хроника

Откривен узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено

1 седм

0

Више из рубрике

Ужас у Хрватској: Мушкарац убио жену па себе

Регион

Ужас у Хрватској: Мушкарац убио жену па себе

3 ч

0
У загребачком дому за старије и немоћне због пожара евакуисано 250 штићеника

Регион

У загребачком дому за старије и немоћне због пожара евакуисано 250 штићеника

3 ч

0
Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"

Регион

Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"

13 ч

1
У Хрватској потврђена куга малих преживара

Регион

У Хрватској потврђена куга малих преживара

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића на ражњу и честитају Светог Николу''

11

20

Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

11

12

Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

11

07

Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле

10

58

Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner