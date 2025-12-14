Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

Извор:
Тијело засад непознатог мушкарца пронађено је у кући у Дубровнику у којој је избио пожар, саопштено је из полиције.
Пожар је пријављен синоћ, а након што је ватра угашена око 1.00 час послије поноћи, ватрогасци су у приземљу пронашли тијело, преносе хрватски медији.
Пронађено тијело мушкарца, наређена обдукција
Увиђајем је утврђено да је узрок пожара техничке природе.
У дубровачкој болници биће обављена обдукације како би се утврдио идентитет и узрок смрти мушкарца.
