У Хрватској потврђена куга малих преживара

Извор:

СРНА

13.12.2025

21:13

Фото: Pixabay

У Хрватској је данас по први пут потврђена куга малих преживара, заразна болест која погађа овце и козе, саопштило је из хрватско Министарство пољопривреде, шумарства и рибарства, додајући да је вирус потвђен у узорцима у Сплитско-далматинској жупанији, а да ју је потврдио Хрватски ветеринарски институт.

На зараженом имању, под надзором хрватског Државног инспектората, већ су предузете хитне мјере како би се спријечило ширење болести, што укључује усмрћивање оваца и коза, као и темељно чишћење и дезинфекцију објеката, пренио је хрватски портал Индекс.

Истрага се наставља како би се утврдило на који је начин вирус доспио на имање, а прве информације указују на могућност илегалних радњи.

Како би се спријечило даље ширење заразе, у околини жаришта биће одређене зоне ограничења.

Куга малих преживара је врло заразна вирусна болест која угрожава овце и козе, али није опасна за људе ни друге врсте животиња.

Вирус се преноси директним контактом између животиња или посредно путем заражене опреме, воде или пашњака. Власници животиња треба да обрате пажњу на нагли пораст температуре, исцрпљеност, отежано кретање, губитак апетита и исцедак из очију и носа.

kuga

ovce

Хрватска

