Други "СБ Академија куп" окупио младост региона

Извор:

АТВ

13.12.2025

20:47

Коментари:

0

Други по реду "SB Academy Cup" окупио је осам клубова из региона и још једном потврдио да фудбал у најмлађим категоријама нема граница. На турниру, осим домаћина учествују Црвена звезда, Партизан, Динамо Загреб, Осијек, Кустошија, Атаканте и бањалучки Борац. Током другог дана публика је имала прилику да види прегршт голова, лијепих потеза и борбу за сваку лопту. Да је конкуренција изузетно јака и да се на терену воде праве фудбалске битке, открили су нам и сами актери.

Да је турнир испунио сва очекивања потврђују и гости. Тренери учесника не крију задовољство, од квалитета утакмица до саме организације. Истичу да се у Бањалуци осјећају као код куће и да ће се радо одазвати и наредних година.

Оснивач академије, Срђан Бабић, заједно са својим тимом потрудио се да све протекне у најбољем могућем реду те поручује да им је жеља да овај турнир у годинама које долазе прерасте у лијепу традицију и препознатљиво фудбалско окупљање у региону.

Завршница турнира заказана је за сутра. Финалне утакмице у обје конкуренције на програму су у 13 часова и 40 минута, те у 14 часова, када ће бити познати побједници другог издања "SB Academy Cup".

Подијели:

Коментари (0)
