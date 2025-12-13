Logo
Умро отац Звездана Терзића!

Извор:

Телеграф

13.12.2025

13:22



Тужна вијест погодила је ове суботе породицу Терзић, пошто је преминуо Јован Терзић (1941), отац генералног директора ФК Црвена звезда Звездана Терзића.

Према информацијама које преносе медији, Јован Терзић преминуо је у раним јутарњим часовима, након борбе са здравственим проблемима које је имао у посљедњем периоду.

Датум и мјесто сахране биће накнадно саопштени.

Zvezdan Terzić

ФК Црвена звезда

