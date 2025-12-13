Умро отац Звездана Терзића!

Извор:
Телеграф
13.12.2025
13:22
Коментари:0
Тужна вијест погодила је ове суботе породицу Терзић, пошто је преминуо Јован Терзић (1941), отац генералног директора ФК Црвена звезда Звездана Терзића.
Према информацијама које преносе медији, Јован Терзић преминуо је у раним јутарњим часовима, након борбе са здравственим проблемима које је имао у посљедњем периоду.
Датум и мјесто сахране биће накнадно саопштени.
