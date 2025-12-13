Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

Извор:
Двадесетшестогодишњак покушао је да убије дјевојку /21/ у Великој Горици након међусобних несугласица, саопштила је полиција.
Осумњичени је напао дјевојку оштрим предметом. Њој је помоћ пружена у болници у Загребу гдје су јој утврђене лакше повреде, преносе хрватски медији.
Полиција је осумњиченог за напад, који се догодио јуче око 14.45 часова, привела на криминалистичку обраду.
Мушкарац ће у законском року бити предат у притовр уз кривичну пријаву за покушај убиства.
