Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

Извор:

СРНА

13.12.2025

13:04

Коментари:

0
Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Двадесетшестогодишњак покушао је да убије дјевојку /21/ у Великој Горици након међусобних несугласица, саопштила је полиција.

Осумњичени је напао дјевојку оштрим предметом. Њој је помоћ пружена у болници у Загребу гдје су јој утврђене лакше повреде, преносе хрватски медији.

Полиција је осумњиченог за напад, који се догодио јуче око 14.45 часова, привела на криминалистичку обраду.

Мушкарац ће у законском року бити предат у притовр уз кривичну пријаву за покушај убиства.

Хрватска

mladić

djevojka

ubistvo

Коментари (0)
