Тешка саобраћајна незгода код Јабланице

12.12.2025

22:33

Тешка саобраћајна незгода код Јабланице
Фото: Mostar live

Тежак судар догодио се данас око 18 часова код ресторана “Максумић” у Лендави на улазу у Јабланицу из правца Коњица.

На терену су полицијски службеници Полицијске управе Јабланица који проводе увиђај.

Након несреће саобраћај на том дијелу цесте у потпуности је обустављен у оба смјера.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп најутицајнија личност европске политике

Возачима се савјетује избјегавање овог подручја до нормализације саобраћаја.

У овом тренутку нема података о повријеђеним особама, преноси Мостар лајв.

Саобраћајна несрећа

Jablanica

