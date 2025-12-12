Тешка саобраћајна незгода код Јабланице

12.12.2025
22:33
Коментари:0
Тежак судар догодио се данас око 18 часова код ресторана “Максумић” у Лендави на улазу у Јабланицу из правца Коњица.
На терену су полицијски службеници Полицијске управе Јабланица који проводе увиђај.
Након несреће саобраћај на том дијелу цесте у потпуности је обустављен у оба смјера.
Возачима се савјетује избјегавање овог подручја до нормализације саобраћаја.
У овом тренутку нема података о повријеђеним особама, преноси Мостар лајв.
