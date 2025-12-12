Logo
Балијагић осуђен на још 14.5 година затвора због других кривичних дјела

Извор:

Танјуг

12.12.2025

13:22

Коментари:

0
Пресуђени двоструки убица Алија Балијагић осуђен је данас у Основном суду у Бијелом Пољу на још 14 по година затвора због кривичних дјела почињених у Србији током бјекства пред црногорском полицијом.

То је за портал РТЦГ саопштио судија Радомир Кљајевић, након што је Балијагић у основном суду одговарао због извршења кривичних дјела недозвољено држање оружја и ношење оружја и експлозивних материја, тешка крађа и недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја, а у складу са Кривичним закоником Црне Горе.  

Амер Хирош

Фудбал

Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне

Према оптужници, он је та кривична дјела извршио у периоду док се скривао након што је у селу Соколац код Бијелог Поља, 25. октобра прошле године, убио Јована и Миленку Маџгаљ, за шта је у бјелопољском Вишем суду осуђен на 40 година затвора.  

Балијагићу је, оптужницом Основног државног тужилаштва, на терет стављено да је неутврђеног дана, након 25. октобра 2024. па до 20. новембра исте године, на територији Србије, општине Пријепоље и Прибој, неовлашћено, без одговарајуће исправе о оружју, носио пушку марке "црвена застава", тзв. петометку, коју је нелегално прибавио.  

tramp zelenski svadja

Свијет

Трамп: Свима у Украјини се свидио мировни план, осим Зеленском

Поред тога, оптужен је и да је 20. новембра прошле године, у једном селу на подручју Србије, из куће у власништву Б.Б. и Д.Б. украо оружје.

Тагови:

Алија Балијагић

пресуда

Коментари (0)
