Балијагић осуђен на још 14.5 година затвора због других кривичних дјела

Пресуђени двоструки убица Алија Балијагић осуђен је данас у Основном суду у Бијелом Пољу на још 14 по година затвора због кривичних дјела почињених у Србији током бјекства пред црногорском полицијом.
То је за портал РТЦГ саопштио судија Радомир Кљајевић, након што је Балијагић у основном суду одговарао због извршења кривичних дјела недозвољено држање оружја и ношење оружја и експлозивних материја, тешка крађа и недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја, а у складу са Кривичним закоником Црне Горе.
Према оптужници, он је та кривична дјела извршио у периоду док се скривао након што је у селу Соколац код Бијелог Поља, 25. октобра прошле године, убио Јована и Миленку Маџгаљ, за шта је у бјелопољском Вишем суду осуђен на 40 година затвора.
Балијагићу је, оптужницом Основног државног тужилаштва, на терет стављено да је неутврђеног дана, након 25. октобра 2024. па до 20. новембра исте године, на територији Србије, општине Пријепоље и Прибој, неовлашћено, без одговарајуће исправе о оружју, носио пушку марке "црвена застава", тзв. петометку, коју је нелегално прибавио.
Поред тога, оптужен је и да је 20. новембра прошле године, у једном селу на подручју Србије, из куће у власништву Б.Б. и Д.Б. украо оружје.
