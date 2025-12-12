Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

Извор:
Возач "аудија" С. П. (27), који је у уторак око 21 сат у Београду изазвао тешку саобраћајну незгоду и побјегао са лица мјеста, сам се јавио полицији!
Овај преокрет у истрази догодио се након што су медији и полиција покренули потрагу за возачем, који је након ударца оставио свој аутомобил и тешко повријеђену жену Д. М. (36) на улици.
Истрагом и саслушањем осумњиченог С. П. утврђен је шокантан детаљ који додатно отежава његов положај: младић је управљао аутомобилом без важеће возачке дозволе.
Овај податак указује да је С. П. у тренутку несреће, осим бјежања са лица мјеста, починио и озбиљан прекршај вожње без положеног возачког испита.
Подсјетимо, жена Д. М. је покушала да пређе улицу ван обиљеженог пјешачког прелаза, непосредно након изласка из тролејбуса. Од силине ударца претрпјела је тешке повреде, укључујући и хематом на мозгу, и задржана је на лијечењу у Ургентном центру.
Сада, поред сумње на тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја и непружања помоћи поврјиеђеном, С. П. ће се суочити и са санкцијама због вожње без дозволе.
Случај води Друго основно јавно тужилаштво у Београду, а очекује се да ће осумњичени ускоро бити саслушан.
