Logo
Large banner

Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији

Извор:

Телеграф

12.12.2025

12:47

Коментари:

0
Возач без дозволе покосио жену: Побјегао са мјеста несреће, па се на крају сам јавио полицији
Фото: Танјуг/АП

Возач "аудија" С. П. (27), који је у уторак око 21 сат у Београду изазвао тешку саобраћајну незгоду и побјегао са лица мјеста, сам се јавио полицији!

Овај преокрет у истрази догодио се након што су медији и полиција покренули потрагу за возачем, који је након ударца оставио свој аутомобил и тешко повријеђену жену Д. М. (36) на улици.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Пијан бацио двије мачке кроз прозор, животиње нису преживјеле

Истрагом и саслушањем осумњиченог С. П. утврђен је шокантан детаљ који додатно отежава његов положај: младић је управљао аутомобилом без важеће возачке дозволе.

Овај податак указује да је С. П. у тренутку несреће, осим бјежања са лица мјеста, починио и озбиљан прекршај вожње без положеног возачког испита.

Подсјетимо, жена Д. М. је покушала да пређе улицу ван обиљеженог пјешачког прелаза, непосредно након изласка из тролејбуса. Од силине ударца претрпјела је тешке повреде, укључујући и хематом на мозгу, и задржана је на лијечењу у Ургентном центру.

zora vidovic

Република Српска

Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Сада, поред сумње на тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја и непружања помоћи поврјиеђеном, С. П. ће се суочити и са санкцијама због вожње без дозволе.

Случај води Друго основно јавно тужилаштво у Београду, а очекује се да ће осумњичени ускоро бити саслушан.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

povrijeđena žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Пијан бацио двије мачке кроз прозор, животиње нису преживјеле

4 ч

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Србија

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

4 ч

0
Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

Република Српска

Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

4 ч

0
Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама

Свијет

Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама

4 ч

0

Више из рубрике

Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

Хроника

Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

5 ч

0
Одузета бомба у Челинцу

Хроника

Одузета бомба у Челинцу

6 ч

0
Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Хроника

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

6 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner