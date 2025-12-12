Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Извор:
Телеграф
12.12.2025
11:06
Коментари:0
Мјесто Бечмен у општини Сурчин потресла је јутрос незапамћена трагедија након што је у породичној кући у Улици Главна одјекнула изузетно јака експлозија.
Након пријаве, на терен су одмах изашле екипе Хитне помоћи и Полицијске управе, које су обезбједиле широко подручје око куће. У соби, гдје је дошло до детонације, пронађено је беживотно тијело мушкарца.
Убрзо је утврђен идентитет страдалог. Ријеч је о Д. М. (51), који је живио у тој кући. Према првим информацијама из истраге, Д. М. је извршио самоубиство активирањем ручне бомбе.
"Експлозија је била толико снажна да је узнемирила цијело насеље. Када смо стигли, призор је био стравичан," наводе очевици.
О случају је одмах обавештено надлежно тужилаштво, које руководи увиђајем и истражним радњама.
Полиција и тужилаштво настављају са радом на терену како би се утврдиле све околности које су довеле до овог трагичног чина. Узрок самоубиства биће познат након завршетка истраге, пише Телеграф.
