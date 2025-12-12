Logo
Large banner

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Извор:

Телеграф

12.12.2025

11:06

Коментари:

0
Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца
Фото: Танјуг

Мјесто Бечмен у општини Сурчин потресла је јутрос незапамћена трагедија након што је у породичној кући у Улици Главна од‌јекнула изузетно јака експлозија.

Након пријаве, на терен су одмах изашле екипе Хитне помоћи и Полицијске управе, које су обезбједиле широко подручје око куће. У соби, гдје је дошло до детонације, пронађено је беживотно тијело мушкарца.

Убрзо је утврђен идентитет страдалог. Ријеч је о Д. М. (51), који је живио у тој кући. Према првим информацијама из истраге, Д. М. је извршио самоубиство активирањем ручне бомбе.

"Експлозија је била толико снажна да је узнемирила цијело насеље. Када смо стигли, призор је био стравичан," наводе очевици.

Мери Магдалена

Свијет

Преминула "краљица" пластичних операција

О случају је одмах обавештено надлежно тужилаштво, које руководи увиђајем и истражним радњама.

Полиција и тужилаштво настављају са радом на терену како би се утврдиле све околности које су довеле до овог трагичног чина. Узрок самоубиства биће познат након завршетка истраге, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Експлозија

Surčin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминула "краљица" пластичних операција

Свијет

Преминула "краљица" пластичних операција

1 ч

0
ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Фудбал

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

1 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

1 ч

0
До Квон краљ криптовалута, осуђен због преваре

Свијет

Краљ криптовалута осуђен због преваре: Крио се у Црној Гори, ево колику казну је добио

1 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

1 ч

0
Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Хроника

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

2 ч

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Пронађена два килограма дроге, једна особа ухапшена

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха ставља грађане под ризик и ствара притисак на здравствени систем

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner