Краљ криптовалута осуђен због преваре: Крио се у Црној Гори, ево колику казну је добио

Извор:
Телеграф
12.12.2025
10:55
Коментари:0
До Квон, предузетник који стоји иза двије криптовалуте које су прије три године изгубиле 40 милијарди долара и изазвале крах сектора, осуђен је на 15 година затвора због преваре.
Јужнокорејац (34) изјаснио се кривим по двије тачке оптужнице САД за завјеру ради преваре и превару путем електронских комуникација.
Квон, који је суоснивач компаније Терраформ Лабс са сједиштем у Сингапуру и развио валуте ТерраУСД и Луна, осуђен је на саслушању у Њујорку.
Амерички окружни судија Пол Енгелмајер назвао је његове злочине „преваром епских генерацијских размјера“.
Судија је изрекао дужу казну од 12 година колико су тражили тужиоци, рекавши да би била преблага с обзиром на штету коју је нанио жртвама.
"У историји федералних гоњења, врло мало случајева је проузроковало већу новчану штету од вас", рекао је.
Америчка влада је тврдила да су Квонове преварне радње и поступање са купцима допринијели "крипто зими" 2022. године и неуспјеху Сема Банкман-Фридовог ФТX-а .
"Не тврдим нити ћу икада тврдити да је моје понашање било индустријски стандард и тржишна пракса. Ако јесу, то су били лоши индустријски стандарди и тржишна пракса и ја као један од лидера на тржишту требало би да будем лично одговоран. Кривица за патњу свих треба да буде усмјерена на мене. Скоро сваки будни тренутак посљедњих неколико година провео сам размишљајући шта сам могао другачије да урадим и шта могу да урадим сада да исправим ствари", рекоа је он.
Квонови адвокати су тврдили да би требало да буде осуђен на највише пет година затвора, тврдећи да су његови поступци мотивисани жељом да подржи ТерраУСД стабилну валуту компаније Терраформ, а не личном добитком.
Судија је захтјев назвао "изузетно неразумним".
Квон је у притвору САД од екстрадиције из Црне Горе прошле године, гдје је био затворен због коришћења лажног пасоша.
Као дио свог признања кривице, Квон је пристао да се одрекне 19,3 милиона долара и неке имовине за коју тужиоци тврде да је стекао преваром.
Тужиоци су рекли да ће подржати Квона да одслужи другу половину казне у Јужној Кореји, гдје се и даље суочава са оптужбама, ако се придржава услова споразума о признању кривице.
Тужиоци су рекли да неће тражити надокнаду штете за инвеститоре који су изгубили укупно 40 милијарди долара, рекавши да би могућност утврђивања сваког њиховог губитка била превише сложена.
