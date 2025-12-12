Logo
Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Извор:

Телеграф

12.12.2025

10:20

Фото: Pexels

У Сурчину се рано јутрос догодила стравична трагедија након што се у једној породичној кући чула изузетно јака експлозија, сазнаје "Телеграф.рс".

Према првим, незваничним информацијама, у просторији у којој је дошло до експлозије пронађено је тијело мушкарца.

Ребека Парк

Свијет

Извадили јој бебу из стомака: Мајка и очух оптужени за брутално убиство труднице

На лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи и полиције, а терен је тренутно обезбијеђен.

О догађају је одмах обавијештено и надлежно тужилаштво, које ће спровести истрагу како би се утврдиле све околности и тачан узрок експлозије и смрти мушкарца.

covjek tuzan pixabay

Свијет

Жена заробила и мјесецима мучила мужа: Побјегао бос из псећег кавеза

У тренутку експлозије човјек је био сам у кући, кажу комшије.

(Телеграф.рс)

