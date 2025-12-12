Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Извор:
У Сурчину се рано јутрос догодила стравична трагедија након што се у једној породичној кући чула изузетно јака експлозија, сазнаје "Телеграф.рс".
Према првим, незваничним информацијама, у просторији у којој је дошло до експлозије пронађено је тијело мушкарца.
На лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи и полиције, а терен је тренутно обезбијеђен.
О догађају је одмах обавијештено и надлежно тужилаштво, које ће спровести истрагу како би се утврдиле све околности и тачан узрок експлозије и смрти мушкарца.
У тренутку експлозије човјек је био сам у кући, кажу комшије.
