Пронађено тијело без удова у близини пруге

Извор:

Телеграф

11.12.2025

21:47

Коментари:

0
Пронађено тијело без удова у близини пруге
Фото: Танјуг

Јутрос око 8 часова у близини жељезничке пруге у Лазаревцу пронађено је тијело старијег мушкарца.

Мушкарац је наводно страдао усљед удара воза, а нико од мјештана није ништа видио ни чуо.

Тијело мушкарца је пронађено без ноге и руке.

О догађају је одмах обавијештено надлежно тужилаштво, а тијело је послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти и вријеме несреће, пише Телеграф.

