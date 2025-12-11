Пронађено тијело без удова у близини пруге

Мушкарац је наводно страдао усљед удара воза, а нико од мјештана није ништа видио ни чуо.

Тијело мушкарца је пронађено без ноге и руке.

О догађају је одмах обавијештено надлежно тужилаштво, а тијело је послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти и вријеме несреће, пише Телеграф.