Огласила се директорка Дома пензионера у Бањалуци о трагедији

Извор:

АТВ

11.12.2025

13:20

Коментари:

1
Огласила се директорка Дома пензионера у Бањалуци о трагедији

Штићеник Дома пензионера у Бањалуци Б.Г. трагично је јуче изгубио живот, а бањалучко тужилаштво спроводи детаљну истрагу како би се утврдиле тачне околности смрти овог осамдесетогодишњака.

Директорка Дома пензионера Босиљка Бошњак изјавила је за "Српскаинфо" да се још увијек не знају тачне околности пада Б.Г. са балкона, те да ће све утврдити истрага која је у току.

licna karta лична карта возачка дозвола документа

БиХ

МУП Српске: ИДДЕЕА злоупотријебила податке грађана

"Оно што ја могу рећи јесте да је штићеник био свјестан, оријентисан, покретан, да није користио психијатријске терапије. Једном ријечју човјек је био спортски тип, волио је шетње поред Врбаса, ујутро је увијек поздрављао, био је позитивац и ово што се догодило је велики шок за све нас", истакла је Бошњак.

Додаје како је Б.Г. био сам у соби, те да никаквих индиција није било да би могло доћи до трагедије.

"Српскаинфо" пише да је бањалучко тужилаштво наредило да се обави обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти штићеника Б.Г.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Регион

Срамотна пресуда: Усташки поздрав није прекршај

Подсјетимо, трагедија у Дому пензионера Бањалука пријављена је јуче око 15.25 када је са балкона Дома пао Б.Г. и подлегао повредама.

Истрагом руководи Окружно јавно тужилаштво Бањалука у циљу утврђивања тачних околности трагедије.

Коментари (1)
