Logo
Large banner

Срби попадали са тоном кокаина - ВИДЕО

Извор:

Агенције

11.12.2025

11:18

Коментари:

0
Акција у Шпанији, ухапшено осам Срба
Фото: Screenshot / YouTube

У масовној међународној акцији сузбијања трговине наркотицима, у Шпанији је ухапшено укупно 17 особа које су биле чланови добро организоване криминалне мреже.

Међу њима се налази осам држављана Србије.

Дуња Илић

Сцена

Пјевачица саму себе пријавила полицији: Усред ноћи је ухватила јака криза

То је изјавио Ивица Дачић, потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Србије.

Истакао је да је овом операцијом задат снажан ударац транснационалном криминалу.

Објављен је и снимак на којем се види лукузни живот који су водили српски држављани.

Тона кокаина, оружје, новац

Током операције, полицијске снаге су заплијениле импресивних 1,1 тону кокаина, као и већу количину оружја и новца.

Дачић је прецизирао да су ухапшени српски држављани: Б.Б. (62), Б.И. (49), М.Б. (26), М.Н. (28), С.С. (38), Р.М. (21), Д.П. (32) и Н.Т. (33).

ILU-GRADILIŠTE-170925

Србија

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

"Они се сумњиче да су као чланови криминалне групе, обезбиједили логистику и омогућили опрему за прихват транспортоване дроге из Колумбије, која је стизала бродовима у Шпанију", додао је Дачић.

На мети и један Словенац

Кокаин је након тога складиштен и даље дистрибуиран у координацији са неколико шпанских криминалних група.

Поред осам ухапшених, кривична пријава поднијета је и против још једног српског држављанина, З.Ш. (60), коме је изречена мјера забране напуштања Краљевине Шпаније.

аеродром бл

Економија

Смањује се дуг Аеродрома Српске, расте број путника

Иста мјера и пријава изречене су и према тројици држављана Словеније и једном држављанину Бугарске.

"Министарство унутрашњих послова остаје поуздан партнер у борби против свих видова транснационалног криминала, посебно у борби против трговине наркотицима и откривања чланова криминалних група и њиховог даљег процесуирања", закључио је Дачић, преносе београдски медији.

Подијели:

Тагови:

Дрога

Полиција

хапшење

кокаин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

Регион

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

3 ч

0
Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

Регион

Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану

3 ч

0
Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Хроника

Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

3 ч

0
Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

Свијет

Дјеца користе друштвене мреже упркос државној забрани

3 ч

0

Више из рубрике

Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

Хроника

Бањалучанин ухапшен због пријетњи смрћу суграђанину

3 ч

0
Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Хроника

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

4 ч

0
Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Хроника

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner