Срби попадали са тоном кокаина - ВИДЕО

У масовној међународној акцији сузбијања трговине наркотицима, у Шпанији је ухапшено укупно 17 особа које су биле чланови добро организоване криминалне мреже.
Међу њима се налази осам држављана Србије.
То је изјавио Ивица Дачић, потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Србије.
Истакао је да је овом операцијом задат снажан ударац транснационалном криминалу.
Објављен је и снимак на којем се види лукузни живот који су водили српски држављани.
Током операције, полицијске снаге су заплијениле импресивних 1,1 тону кокаина, као и већу количину оружја и новца.
Дачић је прецизирао да су ухапшени српски држављани: Б.Б. (62), Б.И. (49), М.Б. (26), М.Н. (28), С.С. (38), Р.М. (21), Д.П. (32) и Н.Т. (33).
"Они се сумњиче да су као чланови криминалне групе, обезбиједили логистику и омогућили опрему за прихват транспортоване дроге из Колумбије, која је стизала бродовима у Шпанију", додао је Дачић.
Кокаин је након тога складиштен и даље дистрибуиран у координацији са неколико шпанских криминалних група.
Поред осам ухапшених, кривична пријава поднијета је и против још једног српског држављанина, З.Ш. (60), коме је изречена мјера забране напуштања Краљевине Шпаније.
Иста мјера и пријава изречене су и према тројици држављана Словеније и једном држављанину Бугарске.
"Министарство унутрашњих послова остаје поуздан партнер у борби против свих видова транснационалног криминала, посебно у борби против трговине наркотицима и откривања чланова криминалних група и њиховог даљег процесуирања", закључио је Дачић, преносе београдски медији.
