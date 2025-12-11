Пјевачица саму себе пријавила полицији: Усред ноћи је ухватила јака криза

Извор:
11.12.2025
Пјевачица Дуња Илић признала је да је саму себе, усред ноћи, пријавила полицији због гласне музике, како би им тражила једну цигарету када дођу.
Дуња, која је због порока постала бекућник, почела је да пије са 13 година, а мајка јој је помогла да се скине са хероина. Међутим, цигарете није оставила ни дан данас, а у тренуцима највеће кризе је саму себе је пријавила полицији.
"Мислим да је врхунац моје кризе за цигаретама био 2011. године, негдје око три ујутру кад сам појачала музику до даске и пријавила себе пандурима, да бих их питала јел имају цигару кад дођу", написала је пјевачица.
Након тога, Дуња је објавила још један искрен апел пратиоцима, осврнувши се на актуелна препуцавања и увреде које се често дешавају на друштвеним мрежама.
