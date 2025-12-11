Logo
Пјевачица саму себе пријавила полицији: Усред ноћи је ухватила јака криза

Информер

11.12.2025

11:16

Дуња Илић
Пјевачица Дуња Илић признала је да је саму себе, усред ноћи, пријавила полицији због гласне музике, како би им тражила једну цигарету када дођу.

Дуња, која је због порока постала бекућник, почела је да пије са 13 година, а мајка јој је помогла да се скине са хероина. Међутим, цигарете није оставила ни дан данас, а у тренуцима највеће кризе је саму себе је пријавила полицији.

"Мислим да је врхунац моје кризе за цигаретама био 2011. године, негдје око три ујутру кад сам појачала музику до даске и пријавила себе пандурима, да бих их питала јел имају цигару кад дођу", написала је пјевачица.

Након тога, Дуња је објавила још један искрен апел пратиоцима, осврнувши се на актуелна препуцавања и увреде које се често дешавају на друштвеним мрежама.

ILU-GRADILIŠTE-170925

Србија

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

"Људи, молим вас, немојте се пљувати преко Инстаграма. Знам да сам ја то прва радила, али нисам била ни трезна ни нормална. Сад сам трезна и полунормална и не би ми пало на памет. Имате телефон па се напушире. Имате улицу па се поубијајте. Ово је баш онако јадно", поручила је Дуња.

Пјевачица већ дуже вријеме говори о својим борбама са зависностима, а оваквим исповијестима још једном је показала да нема проблем да јавно призна своје грешке, преноси Информер.

Dunja Ilić

