Емина Јаховић на суду, тужила бившег мужа

Извор:
Информер
11.12.2025
09:30
Коментари:0
Пјевачица Емина Јаховић тужила је свог бившег мужа Мустафу Сандала због неиспуњавања обавезе куповине стана и редовног исплаћивања алиментације.
Емина која је недавно одржала концерт у Београду се 2018. године развела од имућног колеге Мустафе Сандала након десет година брака, а сада га је тужила због неиспуњеног обећања.
Наводно се Мустафа обавезао да пјевачици и дјеци купи стан у Србији и да исплати алиментације, међутим, то наводно није учинио.
Како пишу турски медији, Емина Јаховић је подијнела нову тужбу, због тога што бивши супруг није испунио своје обавезе из споразума о разводу, преноси Информер.
У то спада и кашњење у исплати алиментације и одбијање да обезбиједи аутомобил за њу и дјецу када им је то потребно.
Турски медији су објавили нове детаље породичног споразума који су Емина Јаховић и Мустафа Сандал потписали након развода 2018. године.
Градови и општине
Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима
Према тим наводима, пјевачици је тада припало старатељство над дјецом, као и два милиона долара од продаје њихове заједничке куће у Бејкозу, уз додатних 500.000 долара намијењених школовању синова.
Сандал се, како се даље наводи, обавезао да бившој супрузи и дјеци обезбиједи стан у Србији и да редовно исплаћује алиментацију.
Међутим, према Емининим тврдњама, он те обавезе није испунио.
Због тога је недавно дошло до новог сусрета бивших супружника на суду у Истанбулу. Како тврди извор близак пјевачици, Емина је истакла да је била приморана да поднесе тужбу јер, усљед Сандалових неизвршених уплата и непоштовања договора, више није имала другог избора.
Хроника
40 мин0
Градови и општине
45 мин0
Градови и општине
51 мин0
БиХ
53 мин0
Сцена
2 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
16 ч0
Најновије
Најчитаније
10
08
10
05
10
00
09
57
09
55
Тренутно на програму