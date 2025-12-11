Logo
Large banner

Емина Јаховић на суду, тужила бившег мужа

Извор:

Информер

11.12.2025

09:30

Коментари:

0
Емина Јаховић на суду, тужила бившег мужа
Фото: Youtube screenshot/Blic TV

Пјевачица Емина Јаховић тужила је свог бившег мужа Мустафу Сандала због неиспуњавања обавезе куповине стана и редовног исплаћивања алиментације.

Емина која је недавно одржала концерт у Београду се 2018. године развела од имућног колеге Мустафе Сандала након десет година брака, а сада га је тужила због неиспуњеног обећања.

Наводно се Мустафа обавезао да пјевачици и д‌јеци купи стан у Србији и да исплати алиментације, међутим, то наводно није учинио.

Како пишу турски медији, Емина Јаховић је подијнела нову тужбу, због тога што бивши супруг није испунио своје обавезе из споразума о разводу, преноси Информер.

У то спада и кашњење у исплати алиментације и одбијање да обезбиједи аутомобил за њу и д‌јецу када им је то потребно.

Турски медији су објавили нове детаље породичног споразума који су Емина Јаховић и Мустафа Сандал потписали након развода 2018. године.

Илу-пожар-270925

Градови и општине

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

Према тим наводима, пјевачици је тада припало старатељство над д‌јецом, као и два милиона долара од продаје њихове заједничке куће у Бејкозу, уз додатних 500.000 долара намијењених школовању синова.

Сандал се, како се даље наводи, обавезао да бившој супрузи и д‌јеци обезбиједи стан у Србији и да редовно исплаћује алиментацију.

Међутим, према Емининим тврдњама, он те обавезе није испунио.

Због тога је недавно дошло до новог сусрета бивших супружника на суду у Истанбулу. Како тврди извор близак пјевачици, Емина је истакла да је била приморана да поднесе тужбу јер, усљед Сандалових неизвршених уплата и непоштовања договора, више није имала другог избора.

Подијели:

Таг:

Emina Jahović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи драме на Сави: Држављанин БиХ кријумчарио мигранте, троје погинулих

Хроника

Детаљи драме на Сави: Држављанин БиХ кријумчарио мигранте, троје погинулих

40 мин

0
Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

Градови и општине

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

45 мин

0
klkuč, nekretnina, vrata

Градови и општине

Сви станови у објекту у центру града распродани и прије почетка градње

51 мин

0
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

БиХ

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

53 мин

0

Више из рубрике

Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

Сцена

Позната пјевачица народне музике прима пензију мању и од минималне: ''Да нема дјеце, не знам како бих''

2 ч

0
Да ли знате право име Миле Китића? Ево шта му пише у документима

Сцена

Да ли знате право име Миле Китића? Ево шта му пише у документима

13 ч

0
Александра Бурсаћ, пјевачица

Сцена

Породила се Александра Бурсаћ: Ево које име је одабрала за кћерку

15 ч

0
Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

Сцена

Весни Змијанац погоршано здравствено стање, задржана у болници

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

09

55

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner