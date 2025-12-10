Породила се Александра Бурсаћ: Ево које име је одабрала за кћерку

Извор:
Телеграф
10.12.2025
18:27

Пјевачица Александра Бурсаћ (36) породила се данас и на свијет донијела дјевојчицу.
Њен супруг, Стеван Секулић се огласио из породилишта и на Инстаграму подијелио прву фотографију са насљедницом.
- Ћао другари, ја сам Касија - написао је поносни тата, а честитке су се само низале.
Касија је име грчког поријекла.
Значи - она која је паметна и узвишена, она која је превише интелигентна,учена, надарена, образована, племенита, жељна, храбра, талентована...
(Телеграф.рс)
