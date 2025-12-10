Logo
Полиција упала у "Холанд такси", претреси на неколико локација

Кликс

10.12.2025

17:54

Федерална управа полиције претреса неколико локација у Кантону Сарајево, под наредбом Врховног суда ФБиХ, а под надзором Посебног одјела за сузбијање корупције и организованог криминала (ПОСКОК).

Претреси се врше на неколико локација у Сарајеву, а све су везане за "Holand taxi", пише Кликс.

Међу локацијама претреса је и сједиште ове компаније.

Више информација о разлозима претреса биће познато касније, а оно што знамо од раније јесте да су радници Холанд таxија и раније били мете истрага и то због организованог криминала, односно, трговине дрогом.

Наиме, у фебруару ове године је ухапшен таксиста Харис Мујчиновић, који је у октобру ове године и осуђен. Он је потписао споразум о признању кривице према којем је осуђен на пет година и седам мјесеци због неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога, те због недозвољеног држање оружја.

Приликом хапшења, њему је пронађено 100 кг дроге у објектима које користи, као и оружје.

