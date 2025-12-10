Logo
Ђоковић донио неочекивану одлуку пред Аустралијан опен

10.12.2025

17:38

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Новак Ђоковић ће на Аустралијан опен отићи без иједног такмичарског меча што није радио често кроз каријеру, али јесте релативно редовно у каснијим годинама.

Посљедњи пут је правио АТП турнир прије Аустралијан опена одиграо 2023. године и тада је освојио титулу у Аделејду, али се повредио у финалу против Себастијана Корде.

Изгледа да је због тога одлучио да су довољне егзибиције у Мелбурну пред први гренд слем у сезони који почиње 18. јануара.

djokovic 98

Тенис

"Ђоковића новац никада неће натјерати да уради нешто у шта не вјерује"

Објављена је листа учесника за турнир у Бризбејну, а на њој се не налази име Новака Ђоковића. Заправо, нема ниједног играча из Топ 10.

Сезона почиње 5. јануара турнирима из серије 250 у Бризбејну и Хонг Конгу (тешко је очекивати да ћемо тамо гледати српског аса), а на листи учесника тренутно нема Ђоковића.

Увијек постоји опција да се накнадно пријави или добије специјалну позивницу, али то није гарант.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу

Први носилац турнира у Бризбејну је Данил Медведев (13. на свету), а прате га Алехандро Давидович Фокина, Јири Лехечка, Томи Пол, Денис Шаповалов, Жоао Фонсека, Камерон Нори….

Да ли је Ђоковић још једном одлучио да је свјежина за гренд слем важнија од такмичарске припреме? Видећемо врло, врло брзо, преноси Нова.рс.

Новак Ђоковић

ATP turnir

