Ђоковић донио неочекивану одлуку пред Аустралијан опен

Новак Ђоковић ће на Аустралијан опен отићи без иједног такмичарског меча што није радио често кроз каријеру, али јесте релативно редовно у каснијим годинама.
Посљедњи пут је правио АТП турнир прије Аустралијан опена одиграо 2023. године и тада је освојио титулу у Аделејду, али се повредио у финалу против Себастијана Корде.
Изгледа да је због тога одлучио да су довољне егзибиције у Мелбурну пред први гренд слем у сезони који почиње 18. јануара.
Објављена је листа учесника за турнир у Бризбејну, а на њој се не налази име Новака Ђоковића. Заправо, нема ниједног играча из Топ 10.
Сезона почиње 5. јануара турнирима из серије 250 у Бризбејну и Хонг Конгу (тешко је очекивати да ћемо тамо гледати српског аса), а на листи учесника тренутно нема Ђоковића.
Увијек постоји опција да се накнадно пријави или добије специјалну позивницу, али то није гарант.
Први носилац турнира у Бризбејну је Данил Медведев (13. на свету), а прате га Алехандро Давидович Фокина, Јири Лехечка, Томи Пол, Денис Шаповалов, Жоао Фонсека, Камерон Нори….
Да ли је Ђоковић још једном одлучио да је свјежина за гренд слем важнија од такмичарске припреме? Видећемо врло, врло брзо, преноси Нова.рс.
