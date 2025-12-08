Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу

08.12.2025
13:16
Српски тенисер Новак Ђоковић упитан је ко ће играти у финалу Свјетског првенства у фудбалу, за које је одржан жријеб недавно у Вашингтону, а његов одговор је био поприлично амбициозан.
И раније је он говорио да ће Португал бити свјетски шампион, а сада је додао и који тим ће им се супротставити у финалу.
"Португал, тако што ће победити Мексико у финалу", рекао је Ђоковић.
Након зачуђеног коментара новинара због избора Мексика, Ђоковић је рекао да је храбар.
"Кажем, бићу храбар по том питању. Португал и Мексико у финалу, Португал осваја", поентирао је Ђоковић.
🇷🇸 Novak Djokovic makes his World Cup prediction:— Swish 🍒 Tennis (@Zwxsh) December 8, 2025
"I'm going to be blunt about it, Portugal... and they're going to beat Mexico in the final."
Thoughts? ⚽ 🇵🇹 🏆pic.twitter.com/MnetTPtaXv
