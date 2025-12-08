Logo
Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу

08.12.2025

13:16

Коментари:

0
Ђоковић прогнозирао ко ће освојити Свјетско првенство у фудбалу
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић упитан је ко ће играти у финалу Свјетског првенства у фудбалу, за које је одржан жријеб недавно у Вашингтону, а његов одговор је био поприлично амбициозан.

И раније је он говорио да ће Португал бити свјетски шампион, а сада је додао и који тим ће им се супротставити у финалу.

"Португал, тако што ће победити Мексико у финалу", рекао је Ђоковић.

Након зачуђеног коментара новинара због избора Мексика, Ђоковић је рекао да је храбар.

Свијет

Роботи помажу дементним Јапанцима

"Кажем, бићу храбар по том питању. Португал и Мексико у финалу, Португал осваја", поентирао је Ђоковић.

Small banner