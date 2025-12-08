Роботи помажу дементним Јапанцима

Извор:
08.12.2025
13:09
У Јапану је прошле године више од 18.000 старијих особа са деменцијом одлутало од куће, а око 500 је пронађено мртво.
Број случајева расте и представља велики изазов за земљу са најстаријим становништвом и мањком неговатеља. Због тога влада све више улаже у технологију.
Широм земље уводе се ГПС ознаке које помажу у брзом проналажењу несталих особа. Развијају се и системи за рано откривање деменције, попут Фуџицуовог аиГаит-а, који анализира држање и ход како би открио ране симптоме.
У току је развој робота-његоватеља. На универзитету Васеда ствара се хуманоид АИРЕЦ тежак 150 килограма, који већ може помоћи у облачењу, кувању и кућним пословима, а у будућности би могао мењати пелене и спречавати ране од лежања. Једноставнији роботи већ се користе у домовима за старе, а сензори испод душека прате пацијенте током ноћи.
Постоје и роботи за емоционалну подршку, као Покетомо, мали џепни уређај који подсjећа на лијекове и разговара са корисником.
Ипак, стручњаци наглашавају да роботи треба да допуњују, а не замjене људске његоватеље.
Јединствен примjер важности људског контакта је токијски „Ресторан погрешних наруџби“, гдjе особе са деменцијом раде као конобари. Пројекат им помаже да остану активни и корисни, а гостима нуди топлу, људску интеракцију, пише Индекс.хр.
