Турску погодио земљотрес

Извор:

Танјуг

08.12.2025

11:45

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас Турску, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на 14 километара од Анталије, на дубини од 114 километара.

Lisice

Хроника

Бањалучанин ухапшен у Приједору због крађе новчаника

Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес је трајао дуго и осјетио се снажно, а у становима се љуљао намјештај.

Тагови:

Turska

Земљотрес

