Турску погодио земљотрес

Извор:
Танјуг
08.12.2025
11:45
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас Турску, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на 14 километара од Анталије, на дубини од 114 километара.
Хроника
Бањалучанин ухапшен у Приједору због крађе новчаника
Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес је трајао дуго и осјетио се снажно, а у становима се љуљао намјештај.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
55
12
55
12
55
12
53
12
48
Тренутно на програму