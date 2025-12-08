Одређен притвор осумњиченом за убиство Милана Шуше

Извор:
Сањину Штилићу, осумњиченом за убиство Милана Шуше 17.2.2024. године у Земуну, одређен је притвор у року од 18 дана.
Притвор је одређен због сумње да је починио кривично дјело Тешко убиство и Незаконита производња, посједовање, ношење и трговина оружја и експлозивних супстанци.
Суд је у поступку изручења осумњиченог по међународној потјерници НЦБ Интерпола Београд, односно потјерници НЦБ Интерпола Сарајево, а у циљу извршења казни затвора које су потраживаном изречене пресудама надлежних судова Републике Србије, након одржаног рочишта донио рјешење којим је потраживаном одређен привремени притвор који по овом рјешењу може трајати најдуже 18 дана хапшења, односно од 4.12.2025. године до 21.12.2025. године или до нове одлуке Суда.
Потраживаног је заступао адвокат по службеној дужности, Дино Имамовић.
