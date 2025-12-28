Извор:
СРНА
28.12.2025
18:43
Коментари:0
Нови случај куге малих преживара потврђен је у Задарској жупанији због чега је еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза.
Први случај куге код малих преживара појавио се прије нешто више од мјесец дана на подручју Сплитско-далматинске жупаније.
Болест је тренутно потврђена на пет газдинстава, а до сада је еутаназирано 148 грла стоке, јавили су хрватски медији.
Куга малих преживара је акутна заразна болест од које оболијевају углавном овце и козе, а спорадично могу обољети и дивљи преживари.
Откривена је на Обали Слоноваче 1942. године. Од тада, нарочито током и након деведесетих година прошлог вијека, вирус се раширио на шире подручје афричког континента, од сјеверне Африке до Танзаније, и на Блиски Исток.
Распрострањен је и у земљама централне, јужне и источне Азије.
Болест је од 2014. евидентирана у Турској, а 2018. године је избило жариште и у Бугарској, које је успјешно сузбијено.
Људи не оболијевају од ове болести.
Регион
3 ч1
Регион
8 ч1
Регион
8 ч0
Регион
12 ч1
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Тренутно на програму