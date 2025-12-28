Logo
Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза

СРНА

28.12.2025

18:43

Еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза
Фото: Pixabay

Нови случај куге малих преживара потврђен је у Задарској жупанији због чега је еутаназирано 66 оваца и јагњади и шест коза.

Први случај куге код малих преживара појавио се прије нешто више од мјесец дана на подручју Сплитско-далматинске жупаније.

Болест је тренутно потврђена на пет газдинстава, а до сада је еутаназирано 148 грла стоке, јавили су хрватски медији.

Куга малих преживара је акутна заразна болест од које оболијевају углавном овце и козе, а спорадично могу обољети и дивљи преживари.

Откривена је на Обали Слоноваче 1942. године. Од тада, нарочито током и након деведесетих година прошлог вијека, вирус се раширио на шире подручје афричког континента, од сјеверне Африке до Танзаније, и на Блиски Исток.

Распрострањен је и у земљама централне, јужне и источне Азије.

Болест је од 2014. евидентирана у Турској, а 2018. године је избило жариште и у Бугарској, које је успјешно сузбијено.

Људи не оболијевају од ове болести.

